Παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για τη θανάτωση σκύλου στα Μέγαρα

Ιωάννα Μάνδρου

Με νέα παρέμβαση η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου επιχειρεί να αναχαιτιστεί το φαινόμενο της άγριας κακοποίησης ζώων συντροφιάς και εργασίας που εμφανίζεται σε όλο τον ελλαδικό χώρο, κατατάσσοντας τη χώρα μας σε μαύρες λίστες ανάμεσα σε χώρες στην Ευρώπη.

Μετά το νέο περιστατικό άγριας κακοποίησης και θανάτωσης σκύλου με μεταλλική ράβδο που αποκαλύφθηκε στα Μέγαρα, η αρμόδια για την τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστασία Μασούρα, παρενέβη με παραγγελία για έρευνα την οποία απέστειλε στον διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας Αντώνη Ελευθεριάνο.

Η αρμόδια ανώτατη εισαγγελική λειτουργός κινητοποιείται κάθε φορά που αποκαλύπτονται άγρια περιστατικά κακοποίησης ζώων, όπως έγινε με τον Ολιβερ στην Αράχοβα, περιστατικό το οποίο ακόμα διερευνάται χωρίς επιτυχία, ως προς τον εντοπισμό του δράστη καθώς οι αναφορές κάποιων κτηνιάτρων, ότι το άτυχο σκυλί έπεσε θύμα αγέλης σκύλων, δεν επιβεβαιώνονται από την αρχική εξέταση του σκύλου από την κτηνίατρο της Ιτέας που ήταν η μόνη που είδε τον Ολιβερ ζωντανό, ενώ δεν πείθουν ούτε τις εισαγγελικές αρχές, καθώς η κυρία Μασούρα έχει αποστείλει διπλή παραγγελία στις αρμόδιες αρχές τόσο για τον ισχυρισμό περί ύπαρξης αγέλης σκύλων στην Αράχοβα, όσο και για την επιστημονική τεκμηρίωση από κτηνίατρο- πολιτευτή της περιοχής, ότι ο Ολιβερ δεν κακοποιήθηκε από άνθρωπο αλλά από αγέλη σκύλων.

Παρέμβαση είχε πρόσφατα κάνει η κυρία Μασούρα με εντολή για έρευνα σε βάθος και για τον πυροβολισμό τεσσάρων αλόγων στην περιοχή των Γρεβενών, τα οποία στη συνέχεια τεμαχίστηκαν και αφαιρέθηκε κρέας περίπου 750 κιλών.

Οι εισαγγελικές παρεμβάσεις του Αρείου Πάγου πέραν της απόδοσης ποινικών ευθυνών στους κακοποιητές των ζώων σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, ενισχύονται και από τα επιστημονικά δεδομένα, που καταδεικνύουν, ότι όσοι κακοποιούν και βασανίζουν ζώα, διαθέτουν επικινδυνότητες στην προσωπικότητα τους και σχεδόν πάντα στρέφονται με βία και κατά άλλων ευάλωτων ομάδων, όπως παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένους.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

