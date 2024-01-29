Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος των δύο αλλοδαπών οι οποίοι συνελήφθησαν την περασμένη Παρασκευή 26.01.2024 για συνολικά 897,3 γραμμάρια κοκαΐνης που έκρυβαν σε υπαίθριο χώρο του Δήμου Χερσονήσου, τον οποίο χρησιμοποιούσαν για αποθήκευση ναρκωτικών ουσιών, καθώς στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προανάκρισης από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου και μετά από παραγγελία της ανακρίτριας Ηρακλείου, έγινε αστυνομική επιχείρηση όπου βρέθηκε και κι άλλη ποσότητα ναρκωτικών.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, σε αγροτεμάχιο και σε ειδική κρύπτη του οχήματος που χρησιμοποιούσαν οι αλλοδαποί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 256,1 γραμμάρια κοκαΐνης και χρηματικό ποσό 250 ευρώ.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

