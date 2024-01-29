Aποφοίτησε η 76η σειρά της Σχολής Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού

Η τελετή αποφοίτησης της 76ης εκπαιδευτικής σειράς της Σχολής Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων.
Συνολικά αποφοίτησαν 11 αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς και 2 αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού.
Τα πτυχία στους αποφοιτήσαντες απένειμε ο επιθεωρητής Αναδιοργάνωσης Στρατού Ξηράς στο ΓΕΕΘΑ -συντονιστής Σύστασης Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών- διοικητής Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (από ενεργοποίησή της), αντιστράτηγος Μιχαήλ Κλούβας, ο οποίος τους συνεχάρη και εξήρε το έργο της Σχολής.
Στην τελετή παρέστησαν ο διευθυντής της διεύθυνσης Μηχανικού του ΓΕΣ, ταξίαρχος Ευθύμιος Γιαννακάκης, εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικοί του όπλου του Μηχανικού, καθηγητές της Σχολής, καθώς και συγγενείς των αποφοίτων.
