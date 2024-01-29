Τέμπη: Ποινική δίωξη σε 15 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ

Ποινική δίωξη σε βάρος 15 στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ για το δυστύχημα των Τεμπών άσκησε πριν από λίγες ώρες η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας.

Πρόκειται για διευθύνοντες συμβούλους, προέδρους διοικητικού συμβουλίου και μέλη διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού την περίοδο από το 2016 μέχρι τον χρόνο του δυστυχήματος, τον Φεβρουάριου του 2023.

Και οι 15 κατηγορούνται για το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας των συγκοινωνιών που τελέστηκε με πράξεις, ενέργειες και παραλείψεις και για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας, της βαριάς σωματικής βλάβης και ελαφράς σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή.

Η άσκηση των διώξεων ήρθε κατόπιν πρότασης του εφέτη ανακριτή που διερευνά την υπόθεση του δυστυχήματος από τον περασμένο Μάρτιο,και αφορά τη σύμβαση για την αποκατάσταση του Συστήματος Σηματοδότησης – Τηλεδιοίκησης του σιδηροδρομικού τμήματος Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας, δηλαδή την περιβόητη σύμβαση 717, και την μη υλοποίηση της κατά τον χρόνο τέλεσης του αδικήματος.

Θυμίζουμε ότι η σύμβαση είχε υπογραφεί αρχικά το 2014 με ορίζοντα υλοποίησης το 2016 όμως λόγω των πολλών παρατάσεων που δόθηκαν, στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 όταν συγκρούστηκαν οι δύο αμαξοστοιχίες δεν είχαν υλοποιηθεί ακόμα στοιχεία που προβλεπόταν σ’ αυτή όπως η λειτουργία της τηλεδιοίκησης και η φωτοσήμανση.

Την απουσία των συγκεκριμένων συστημάτων το βράδυ της τραγωδίας επισημαίνει τόσο το πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της κυβέρνησης όσο και το πόρισμα των πραγματογνωμόνων που όρισαν οι δικαστικές αρχές.

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να καθοριστεί και η σειρά με την οποία θα κληθούν να καταθέσουν στον ανακριτή οι εμπλεκόμενοι οι οποίοι ανεβάζουν πλέον τον συνολικό αριθμό στους οποίους έχει ασκηθεί δίωξη για το δυστύχημα, στους 30.

Πηγή: skai.gr

