Προκαταρκτική έρευνα διέταξε η Εισαγγελία του Βόλου για τις δύο φάτνες με ζώα, που εγκατέστησε ο Δήμος στην πλατεία Αγ. Νικολάου και στο πάρκο Ρ. Φεραίου για τις γιορτές.

Σύμφωνα με τα gegonota.news o Δήμος Βόλου καταγγέλλεται από τον Κτηνιατρικό Σύλλογο και φιλοζωϊκές οργανώσεις για κακοποίηση ζώων στη χριστουγεννιάτικες φάτνες που έχουν στηθεί. Κτηνίατροι και φιλοζωϊκές οργανώσεις ζητούν απομάκρυνση των ζώων άμεσα, με εφαρμογή του γράμματος του Νόμου.

Όπως σημειώνουν, οι πράξεις του Δήμου Βόλου έρχονται σε ευθεία αντίθεση με την νομοθεσία αλλά και πολλές φορές με ζητήματα που άπτονται του πολιτισμού της χώρας μας και του αξιακού μας συστήματος.

Ο πρόεδρος του Κτηνιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας κ. Παύλος Σταμόπουλος τόνισε πως τα ζώα δεν είναι δημόσιο θέαμα για τον στολισμό της πόλης, οι ζωντανές ψυχές δεν είναι μέρος ενός θεάματος και θα απαιτούμε να τηρηθεί ο Νόμος άμεσα και από την αστυνομία και από την εισαγγελία , χωρίς καμία καθυστέρηση. Η κακοποίηση ζώων είναι κακούργημα” δήλωσε ο κ. Σταμόπουλος.

Ο Νόμος

Σύμφωνα με το νόμο 4830/2021 ένα ζώο ζει σε συνθήκες ευζωίας εάν:

(α) έχει εξασφαλισμένο άνετο, ασφαλές, υγιεινό και κατάλληλο κατάλυμα, προσαρμοσμένο στον φυσικό τρόπο διαβίωσής του,

(β) δεν υποφέρει από καταστάσεις, όπως πόνος, φόβος και αγωνία και

(γ) είναι ικανό να εκφράζει συμπεριφορές, οι οποίες είναι σημαντικές για την καλή φυσική και ψυχική του κατάσταση. Επίσης οι κανόνες ευζωίας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Ελευθερία από άσκοπη ταλαιπωρία και καταπόνηση, με ασφαλές και καθαρό κατάλυμα στέγασης και ανάπαυσης, που προστατεύει από αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Ελευθερία από φόβο και αγωνία, με την κατάλληλη συμπεριφορά και μεταχείριση.

Ελευθερία έκφρασης φυσιολογικής συμπεριφοράς, με κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικοποίησης.

Επίσης η παράγραφος 2 του άρθρου 23 αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως «εκδηλώσεις με συμμετοχή ζώων στο πλαίσιο τήρησης λαϊκών ή τοπικών παραδόσεων επιτρέπονται αποκλειστικά, εάν διασφαλίζεται η ευζωία των ζώων και με υποχρεωτική παρουσία κτηνιάτρου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Απαγορεύεται αυστηρά η κακοποίηση και η σφαγή ζώων στο πλαίσιο αυτό.

Εκδήλωση με συμμετοχή ζώου ή ζώων αδειοδοτείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου, όπου θα τελεστεί η εκδήλωση. Ο επιβλέπων κτηνίατρος συντάσσει έκθεση προ της εκδήλωσης, η οποία κατατίθεται στο δημοτικό συμβούλιο πριν την έγκριση της εκδήλωσης και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Ο επιβλέπων κτηνίατρος συντάσσει νέα έκθεση μετά το πέρας της εκδήλωσης, στην οποία επιβεβαιώνει ότι δεν παραβιάστηκε η ευζωία του ζώου ή των ζώων που συμμετείχαν στην εκδήλωση».

Για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το κατά πόσο υφίσταται κακοποίηση των ζώων αυτών είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε τα περιστατικά κακοποίησης σε περιστατικά ενεργητικής και παθητικής κακοποίησης.

Ενεργητική κακοποίηση υφίσταται όταν η κακοποίηση ασκείται άμεσα όπως η εσκεμμένη τοξίκωση (δηλητηρίαση), ο πνιγμός, ο πυροβολισμός ζώου και πολλές άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.

Παθητική κακοποίηση είναι αυτή που ασκείται έμμεσα στα ζώα όπως η στέρηση τροφής και νερού, ο περιορισμός του ζώου, η τοποθέτηση του ζώου σε χώρο όπου προκαλείται έντονο στρες και πολλές άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.

Με βάση τα παραπάνω είναι ξεκάθαρο πως όταν τα ζώα βρίσκονται σε ένα χώρο περιορισμένο και έρχονται σε επαφή με χιλιάδες ανθρώπους αλλά και οχήματα καθημερινά, που αποτελούν έναν ιδιαίτερα στεροσογόνο παραγόντα, δεν πληρούνται αρκετές από τις προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την ευζωία τους και ορίζονται σαφώς από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Τα ζώα αυτά υφίστανται παθητική κακοποίηση η οποία συνοψίζεται στα εξής σημεία:

1) Δε διαβιούν σε κατάλυμα προσαρμοσμένο στο φυσικό τρόπο διαβίωσης τους

2) Υποφέρουν από φόβο και αγωνία αρκετές ώρες της ημέρας

3) Δεν μπορούν να εκφράσουν συμπεριφορές κατάλληλες και σημαντικές για την καλή φυσική και κυρίως ψυχική τους κατάσταση

4) Ταλαιπωρούνται και καταπονούνται άσκοπα

5) Δεν τηρείται η υποχρεωτική παρουσία κτηνιάτρου καθ’όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης

Ο Κτηνιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας είναι ομόφωνα αντίθετος σε κάθε διαδικασία που θέτει υπό σοβαρή αμφισβήτηση τα δικαιώματα των ζώων και δεν υπακούει σε κανόνες που διασφαλίζουν την ευζωία τους.

