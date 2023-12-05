Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων έχουν δημιουργηθεί στη Νέα Κηφισιά και συγκεκριμένα στον άξονα Ιλισίων - Ελαίων προς την Γεωργίου Λύρα λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης.

Έχει επηρεαστεί και η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Κηφισιά.

Έντονα κυκλοφοριακά σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς τα ΚΤΕΛ.

Επίσης, κίνηση παρατηρείται και στα δυο ρεύματα της Αττικής Οδού, στα δυο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πάνορμου και το Ψυχικό και σε όλους τους κεντρικούς δρόμους που οδηγούν στην πλατεία των Αγίων Αναργύρων.

Πηγή: skai.gr

