Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε ισόγειο διαμέρισμα - Καταστράφηκε ολοσχερώς

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε ισόγειο διαμέρισμα στην οδό Βασ. Όλγας στη Θεσσαλονίκη. Το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ένα άτομο που βρισκόταν μέσα κατάφερε να βγει έξω χωρίς να υποστεί κάποιο τραυματισμό.

Τεράστιες οι υλικές ζημιές, ενώ οι φλόγες έφτασαν μέχρι τον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας.

Έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς διεξάγει η Πυροσβεστική.

