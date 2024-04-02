Πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η νέα στυγνή γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους.



«Πόσες ακόμη Γυναίκες θύματα Έμφυλης Βίας πρέπει να θρηνήσουμε μέχρι να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα;», ρωτά η τομεάρχης Κοινωνικής Συνοχής και Πρόνοιας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κατερίνα Νοτοπούλου σε δήλωση της σχετικά με τη νέα γυναικοκτονία χθες στους Αγίους Αναργύρους, όπου «μια γυναίκα έπεσε νεκρή από το χέρι του συντρόφου της έξω από το Αστυνομικό Τμήμα, όπου είχε μεταβεί λίγα λεπτά νωρίτερα προκειμένου να καταγγείλει το σύντροφό της και να ζητήσει βοήθεια».

Η κυρία Νοτοπούλου αναφέρει ότι τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα συγκλονίζουν και τονίζει ότι τα ερωτήματα είναι αμείλικτα. Συγκεκριμένα: «Τι έκανε η Αστυνομία για να προστατεύσει τη Γυναίκα που πήγε να ζητήσει βοήθεια; Γιατί έφυγε δίχως να λάβει τη βοήθεια που ζήτησε; Αληθεύει ότι η 28χρονη γυναίκα ζήτησε συνοδεία περιπολικού για να πάει σπίτι της αλλά λόγω υποστελέχωσης του Α.Τ έφυγε χωρίς να λάβει καμία βοήθεια; Αληθεύει ότι στο παρελθόν η 28χρονη γυναίκα είχε υποβάλλει μήνυση για ξυλοδαρμό και βιασμό τον πρώην σύντροφό της;».

Επισημαίνει ότι «δυστυχώς, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που μια γυναίκα καταγγέλλει την κακοποίησή της στις αρχές και τελικά δολοφονείται, αποδεικνύοντας με τον πιο τραγικό τρόπο πως οι προσπάθειες που γίνονται για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας δεν είναι αρκετές».

Η κυρία Νοτοπούλου σημειώνει ότι «απαιτείται επαρκής στελέχωση των αστυνομικών τμημάτων ενδοοικογενειακής βίας αλλά και των κοινωνικών υπηρεσιών με λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας για κακοποιημένες γυναίκες με αυξημένη χρηματοδότηση και μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό. Με ενίσχυση του Δικτύου Δομών για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας». «Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για να μην λείψει ξανά Καμία», αναφέρει.

«Δεν πάει άλλο!»

«Μια ακόμα σοκαριστική γυναικοκτονία έγινε χθες στους Αγίους Αναργύρους. Μια νέα γυναίκα δολοφονήθηκε εν ψυχρώ μόλις λίγα μέτρα έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων, στο οποίο είχε προσφύγει για να ζητήσει προστασία. Ωστόσο, η απέλπιδα προσπάθειά της να υπερασπίσει τη ζωή της συνάντησε την ολιγωρία των υπευθύνων του ΑΤ» αναφέρει από πλευράς της η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νάντια Γιαννακοπούλου.



«Όπως ενημερωνόμαστε από τα σχετικά ρεπορτάζ, δεν την κράτησαν στο ΑΤ μέχρι να αναζητήσουν τον τελικά δολοφόνο της, τον οποίο είχε καταγγείλει και το 2020 για βιαιοπραγία και βιασμό. Δεν υπήρξαν τα στοιχειώδη αντανακλαστικά σε μια εν ψυχρώ δολοφονία λίγα μέτρα από τη φρουρά του ΑΤ, ενώ η άτυχη γυναίκα τηλεφωνούσε στο 100».

Η συγκεκριμένη γυναικοκτονία, τονίζει η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αναδεικνύει με τον πιο τραγικό τρόπο για μια ακόμη φορά τα σοβαρά προβλήματα και την ανεπάρκεια στη δυνατότητα προστασίας γυναικών, που απειλούνται και που κάποιες δολοφονούνται.



«Δεν πάει άλλο! Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι απολύτως εκτεθειμένη όταν συνεχίζουν να γίνονται γυναικοκτονίες σε τέτοιες συνθήκες, που παρακολουθούμε όλοι σοκαρισμένοι. Ως εδώ! Η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρακολουθεί άπραγη απλά να οξύνεται αυτή η κατάσταση, αρκούμενη σε αναποτελεσματικά και αποσπασματικά μέτρα. Χρειάζεται επιτέλους συνολική και ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος» καταλήγει η κ. Γιαννακοπούλου.

