Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο αντιδήμαρχος για ανεξέλεγκτες απορρίψεις αποβλήτων σε περιοχή NATURA

Αντιδήμαρχος του δήμου Βόλβης είναι ένας εκ των τριών συλληφθέντων που συνελήφθησαν για ανεξέλεγκτες απορρίψεις αποβλήτων κλαδεμάτων και άλλων στερεών αποβλήτων (έπιπλα) σε προστατευόμενη περιοχή NATURA, κοντά στο Σταυρό Θεσσαλονίκης.

Η εισαγγελέας πρωτοδικών άσκησε εις βάρος του 47χρονου αντιδημάρχου ποινική δίωξη για ηθική αυτουργία σε υποβάθμιση περιβάλλοντος (με την επιβαρυντική περίσταση), όπως επίσης για παραβίαση της δασικής νομοθεσίας, ενώ τον παρέπεμψε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Στο ίδιο δικαστήριο παραπέμφθηκαν οι δύο συγκατηγορούμενοί του, οδηγοί φορτηγών (46 και 49 ετών), που συνελήφθησαν και κατηγορούνται ως φυσικοί αυτουργοί στις παραπάνω πράξεις.

Η εισαγγελέας έδωσε εντολή να διεξαχθεί ξεχωριστή ποινική έρευνα για το καθεστώς απόρριψης ογκωδών αποβλήτων στον ίδιο δήμο, διότι από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι κατά την τελευταία πενταετία ακολουθείτο η ίδια διαδικασία, με ανεξέλεγκτες απορρίψεις αποβλήτων σε δασική περιοχή που βρίσκεται εντός ενταγμένης ζώνης προστασίας NATURA και σε Ζώνη Προστασίας Εθνικού Πάρκου, με συνέπεια να δημιουργηθεί μια άτυπη χωματερή (Χ.Α.Δ.Α.) από την οποία καλύφθηκε εν μέρει γειτνιάζων διερχόμενο ρέμα. Η έρευνα αυτή, κατά πληροφορίες, αφορά περίοδο προηγούμενης διοίκησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

