Πανικός σε καφενείο στην Παραλία Πατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, περίπου στις 3 το μεσημέρι ένας άνδρας μπήκε μέσα κρατώντας καραμπίνα και απειλούσε πως θα σκοτώσει μία γυναίκα.

Λίγη ώρα αργότερα επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο smart και τράπηκε σε φυγή

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Αστυνομία που συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του.

Τα στοιχεία του δράστη είναι γνωστά στην ΕΛ.ΑΣ.

