Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πανικός σε καφενείο στην Παραλία Πατρών: Μπήκε μέσα με καραμπίνα και απείλησε πως θα τη σκοτώσει

Η αστυνομία γνωρίζει τον δράστη και τον αναζητά

Περιπολικό

Πανικός σε καφενείο στην Παραλία Πατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, περίπου στις 3 το μεσημέρι ένας άνδρας μπήκε μέσα κρατώντας καραμπίνα και απειλούσε πως θα σκοτώσει μία γυναίκα.

Λίγη ώρα αργότερα επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο smart και τράπηκε σε φυγή

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Αστυνομία που συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του.

Τα στοιχεία του δράστη είναι γνωστά στην ΕΛ.ΑΣ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πάτρα όπλα Αστυνομία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark