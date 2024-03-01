«Σύντομα θα είναι διαθέσιμη για τις επιχειρήσεις η υπηρεσία e- Know Your Business (e- ΚΥΒ), η οποία είναι αντίστοιχη της υπηρεσίας e- Know Your Customer (e-KYC)».

Αυτό ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου στην πρόσφατη συνεδρίαση του διοικητικού δυμβουλίου του ΕΒΕΑ.

Ο κ. Παπαστεργίου ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΒΕΑ για τα θέματα των αρμοδιοτήτων του και μεταξύ άλλων, σημείωσε: «Σύντομα θα είναι διαθέσιμη για τις επιχειρήσεις η υπηρεσία e- Know Your Business (e- ΚΥΒ), η οποία θα είναι αντίστοιχη της υπηρεσίας e- Know Your Customer (e-KYC), του ψηφιακού καναλιού μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που μειώνει τη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία αμφίδρομα για τους πολίτες και τις τράπεζες, καθώς η αναγκαία επικαιροποίηση στοιχείων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Αντίστοιχα, το Know Your Business είναι μια υπηρεσία με έντονο αναπτυξιακό πρόσημο, καθώς θα απλοποιήσει χρονοβόρες διαδικασίες για τις επιχειρήσεις, καταργώντας τη γραφειοκρατία».Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο υπουργός σε ένα ακόμα σχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τη διάθεση των ανωνυμοποιημένων ανοιχτών δεδομένων τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «Η αξιοποίηση μεγάλων συνόλων δεδομένων μέσω εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων».

Η πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, τόνισε στην ομιλία της ότι η ψηφιακή διακυβέρνηση είναι ένα ζήτημα που αφορά την καθημερινότητα του συνόλου των πολιτών και των επιχειρήσεων. Είναι το στοιχείο που κάνει τη διαφορά στην ικανότητα ενός κράτους να λειτουργεί αποδοτικά.

«Αναγνωρίζουμε ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια σημαντική πρόοδο σε θέματα ψηφιακής διακυβέρνησης, καλύπτοντας ένα μέρος της απόστασης από τις προηγμένες ψηφιακά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τα πρώτα βήματα που έγιναν με τη δημιουργία του TAXIS φτάσαμε στο gov.gr και σήμερα βλέπουμε να αξιοποιούνται στο ελληνικό δημόσιο οι πρώτες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης. Μια από τις ιστορίες επιτυχίας, που έγινε πράξη με τη συμβολή της ψηφιοποίησης, είναι και η δραστική μείωση της γραφειοκρατίας στην ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων. Τόσο το ψηφιακό ΓΕΜΗ όσο και η ψηφιακή Υπηρεσία Μιας Στάσης έχουν αλλάξει ριζικά το τοπίο και σε αυτό» ανέφερε η κυρία Εφραίμογλου, ενώ τόνισε την αναγκαιότητα επιτάχυνσης, διεύρυνσης και εμβάθυνσης της ψηφιοποίησης των δημοσίων υπηρεσιών.

«Ως ΕΒΕΑ, αυτό που θεωρούμε πιο σημαντικό, είναι να διασφαλιστεί ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους δεν θα σημαίνει απλώς ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας. Αλλά θα σηματοδοτήσει τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο διοίκησης, με απλούστερες, έξυπνες και λειτουργικές διαδικασίες. Σε αυτή την προσπάθεια είναι σημαντική η συνεργασία μεταξύ του κράτους και των φορέων της αγοράς με συμπράξεις που αξιοποιούν την εμπειρία από την καθημερινή επαφή με τον κόσμο της αγοράς, που προωθούν την ενημέρωση και την εκπαίδευση των χρηστών, που ενισχύουν την εμπιστοσύνη του πολίτη στην ψηφιακή διοίκηση. Το ΕΒΕΑ έχει την πρόθεση να συμβάλει ουσιαστικά σε αυτή την κατεύθυνση».

Η κυρία Εφραίμογλου αναφέρθηκε και στην ψηφιακή μετάβαση του επιμελητηρίου και στις προηγμένες υπηρεσίες που παρέχονται ψηφιακά, όπως η Πύλη για τη Χωρική Ανάλυση της Επιχειρηματικότητας στο νομό Αττικής, η Υπηρεσία Υποστήριξης της Απασχόλησης και Στελέχωσης των Επιχειρήσεων και ο Οδηγός Ελλήνων Εξαγωγέων - με την αποκλειστικά online εγγραφή και ανανέωση των επιχειρήσεων - μελών στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του ΕΒΕΑ. Επίσης αναφέρθηκε στην υλοποίηση μιας σειράς αναπτυξιακών δράσεων, που έχουν προγραμματιστεί για την επόμενη διετία, όπως αυτή της περαιτέρω αναβάθμισης των ψηφιακών υπηρεσιών του ΓΕΜΗ και της συνέχισης της ψηφιοποίησης και ασφαλούς αποθήκευσης των φυσικών φακέλων που διαθέτει το Μητρώο του ΕΒΕΑ από την ίδρυσή του.

«Στόχος μας είναι, επίσης, να εξασφαλιστεί πλήρης διαλειτουργικότητα μεταξύ του Μητρώου του ΕΒΕΑ και άλλων φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως είναι ο ΕΦΚΑ, η ΑΑΔΕ, το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ κ.λπ.» σημείωσε κλείνοντας την ομιλία της η πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

