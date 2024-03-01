ΕΛΣΤΑΤ: Στο 10,4% η ανεργία τον Ιανουάριο

Στο 10,4% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Ιανουάριο εφέτος, έναντι 11,3% τον Ιανουάριο 2023 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 10,4% τον Δεκέμβριο 2023. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 495.132 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 34.245 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2023 (6,5%) και αύξηση κατά 1.741 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2023 (0,4%).

Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 13,2% από 14,8% τον Ιανουάριο πέρυσι και στους άνδρες σε 8% από 8,6%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 22,9% από 26,8% τον Ιανουάριο 2023 και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 9,7% από 10,4%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ:

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.266.094 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 115.538 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2023 (2,8%) και κατά 28.810 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2023 (0,7%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.028.607 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 103.663 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2023 (3,3%) και κατά 29.422 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2023 (1%).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.