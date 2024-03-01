Στ. Παπασταύρου: Οι συμπολίτες μας με αναπηρία αποτελούν πολύτιμη παραγωγική δύναμη

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Μηδενικών Διακρίσεων, ο υπουργός Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου επισκέφθηκε το εργαστήριο συσκευασίας της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης 3S School Synergy Snacks.

Η εν λόγω επιχείρηση λειτουργεί από το 2019 με όραμα την επαγγελματική αποκατάσταση και τη μεγαλύτερη δυνατή αυτονόμηση νέων με νοητικές αναπηρίες και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές. Εκεί, συνάντησε τον πρόεδρο αυτής, Γιώργο Μπουλούκο, δύο εργαζομένους-άτομα με νοητική αναπηρία, εκπαιδευτικό και γονείς, ενώ συμμετείχε στη διαδικασία συσκευασίας.

Αμέσως μετά, ο υπουργός Επικρατείας δήλωσε: «Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Μηδενικών Διακρίσεων. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας βρισκόμαστε απέναντι σε κάθε προκατάληψη η οποία οδηγεί σε διακρίσεις και αποκλεισμούς. Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση School Synergy Snacks κάνει τη συμπερίληψη πράξη. Όλοι της οι εργαζόμενοι είναι Άτομα με Αναπηρία. Από εδώ, λοιπόν, στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα. Αναπηρία δεν σημαίνει ανικανότητα. Αντιθέτως, οι συμπολίτες μας με αναπηρία αποτελούν μια πολύτιμη παραγωγική δύναμη η οποία έχει μείνει αναξιοποίητη. Αυτό μας αφορά όλους. Εργαζόμαστε σκληρά για να άρουμε τα εμπόδια που συναντούν στον δρόμο τους. Το έργο είναι πολύ δύσκολο. Όμως, με στρατηγική, συντονισμό και συστηματική δουλειά θα τα καταφέρουμε» διαβεβαίωσε κλείνοντας.

Σημειώνεται ότι η πρωτοβουλία-επίσκεψη του Στ. Παπασταύρου έρχεται σε μία συγκυρία κατά την οποία η ανεργία των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα παραμένει υψηλή, συγκεκριμένα ξεπερνά το 60% - με νοητική αναπηρία, πάνω από 80% - όταν στον γενικό πληθυσμό της χώρας μας η ανεργία είναι κάτω από 9,5%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

