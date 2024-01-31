Την έναρξη των εξ αποστάσεως εξετάσεων τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου αποφάσισε ομόφωνα η σύγκλητος του πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τα ήδη ανακοινωθέντα προγράμματα εξετάσεων των τμημάτων. Οι δύο πρώτες εβδομάδες της εξεταστικής θα μεταφερθούν στο τέλος της εξεταστικής περιόδου.

Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αφού αναφέρει ότι «διαφωνεί και καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την κατάληψη των πανεπιστημιακών χώρων, ως εκδήλωση απάδουσα στις δημοκρατικές παραδόσεις της ελληνικής πολιτείας απευθύνει έκκληση «για άμεση διακοπή της κατάληψης και έναρξη του διαλόγου για τα προβλήματα και τις ανάγκες του ελληνικού δημοσίου πανεπιστημίου».

Η παρεμπόδιση- προσθέτει- του διδακτικού έργου και των εξετάσεων καταρρακώνει το κύρος του δημόσιου πανεπιστημίου ως χώρου διδασκαλίας και μάθησης, και πόρρω απέχει από τις πραγματικές ανάγκες και προτεραιότητες των φοιτητών. Η αδυναμία πρόσβασης στις υποδομές και στα εργαστήρια παρεμποδίζει την πορεία των ερευνητικών προγραμμάτων και θέτει σε άμεσο κίνδυνο την διακοπή της ερευνητικής συνεισφοράς του ιδρύματος. Η αναστολή των διοικητικών λειτουργιών οδηγεί σε επιβαρύνουσες καθυστερήσεις οικονομικών και διοικητικών υποθέσεων, με κύρια θιγόμενους τους φοιτητές και δευτερευόντως το πάσης φύσεως προσωπικό του πανεπιστημίου, εξηγούν τα μέλη της συγκλήτου και τονίζουν πως «η κατάληψη οδηγεί σε απαξίωση του δημοσίου πανεπιστημίου και αποτελεί την καλύτερη, αν και ψευδεπίγραφη, διαφήμιση για την ανάγκη δημιουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων».

Στην ανακοίνωσή της η σύγκλητος του πανεπιστημίου Μακεδονίας αναφέρει ότι «συμμερίζεται την ανησυχία των φοιτητών, διδασκόντων και της ελληνικής κοινωνίας για το μέλλον της δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα, ιδιαίτερα ενόψει της δημιουργίας ιδιωτικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Επιφυλάσσεται να διατυπώσει τις απόψεις της επί του σχεδιαζόμενου νομοθετήματος, αμέσως μετά την κατάθεσή του στη δημόσια διαβούλευση» ενώ «ενθαρρύνει τους φοιτητές να συνδράμουν στην εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος και την ανάδειξη της δυναμικής, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης».

Όπως αναφέρεται «η Σύγκλητος με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και την Ελληνική κοινωνία, έχει προβεί μέχρι σήμερα σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε, παρά την αρρυθμία που έχουν προκαλέσει οι καταλήψεις, να έχουν ολοκληρωθεί σε όλα τα Τμήματα οι απαιτούμενες 13 εβδομάδες διδασκαλίας του χειμερινού εξαμήνου και θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για να επιταχύνει την επιστροφή στην ακαδημαϊκή κανονικότητα. Μετά την επείγουσα Υπουργική εγκύκλιο της 25.01.2024, η Σύγκλητος καταλήγει στην απόφαση διεξαγωγής εξετάσεων με εξ αποστάσεως μεθόδους, παρά τις ακαδημαϊκές και επιπλέον δυσκολίες που απορρέουν τόσο από τη φύση των εξ αποστάσεως μορφών εξέτασης όσο και από την αδυναμία προσέλευσης του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού στους χώρους του Πανεπιστημίου λόγω της συνεχιζόμενης κατάληψης» ορίζοντας ημέρα έναρξης αυτών τη Δευτέρα 5/2/24.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα συνεδριάσει εκ νέου την επόμενη εβδομάδα και θα επανεκτιμήσει την κατάσταση.

Ψηφιακά οι εξετάσεις και στο ΕΚΠΑ

Ψηφιακά θα διεξαχθεί και στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο η εξεταστική. Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σχετικά με την εκπαιδευτική λειτουργία και την εξεταστική περίοδο:

Το Πανεπιστήμιο διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαιδευτικής του λειτουργίας για τους δεκάδες χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες του. Σε συνέχεια του πορίσματος της συνεδρίασης της Συνόδου των Πρυτάνεων, με θέμα το πλαίσιο διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όσον αφορά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση για την ολοκλήρωση του διδακτικού εξαμήνου και στην εξ αποστάσεως αξιολόγηση με τη διενέργεια των εξετάσεων, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου, συνεδρίασε σήμερα Τετάρτη 31/01/2024 και αποφάσισε:

Η αξιολόγηση των φοιτητών / φοιτητριών, όπου δεν είναι εφικτή η δια ζώσης διδασκαλία και διενέργεια εξετάσεων, θα γίνει με ηλεκτρονικά μέσα λαμβάνοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα εφαρμογής της εξεταστικής διαδικασίας με μεθόδους σύγχρονης εξ αποστάσεως αξιολόγησης και διασφαλίζοντας παράλληλα τα προσωπικά δεδομένα όσων συμμετέχουν στη διαδικασία των εξετάσεων, καθώς και το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Για την εξ αποστάσεως διεξαγωγή των εξετάσεων, έως τη Δευτέρα 5/2/2024 θα εκδοθεί ολοκληρωμένο το επικαιροποιημένο πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου ανά ακαδημαϊκό Τμήμα, όπως επίσης και αναλυτικές οδηγίες προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και τους διδάσκοντες / τις διδάσκουσες. Για το λόγο αυτό συγκροτείται Επιτροπή υποστήριξης των εξ αποστάσεως εξετάσεων.

Το διοικητικό προσωπικό δύναται να ασκεί τα καθήκοντά του με τηλεργασία εφόσον δεν είναι εφικτή η δια ζώσης λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών.

