Οι έρευνες για τα παιδιά του 45χρονου «παλαιοχριστιανού» συνεχίζονται για πέμπτη ημέρα και πλέον στρέφονται σε μοναστήρια, όπως μετέδωσε ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΙ Γιώργος Πρωτοψάλτης στην εκπομπή ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ.

Χθες αποφασίστηκε η διακοπή της μισθοδοσίας του από τον δημο Ερέτριας και του έχει ζητηθεί να επιστρέψει αναδρομικά τους δύο τελευταίους μισθούς. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο 45χρονος έχει προσκομίσει έγγραφο που πιστοποιεί ένα ποσοστό αναπηρίας ωστόσο και αυτό έχει μία ημερομηνία λήξης και θα πρέπει να εξεταστεί ξανά.

Υπενθυμίζεται πως χθες δόθηκε αναβολή στην υπόθεσή του. Ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος και ορίστηκε νέα δικάσιμος για τις 4 Μαρτίου. Η πρώτη του κίνηση -αφού αφέθηκε ελέυθερος- σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σωτήρη Μπαρσάκη στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ ήταν να βρεθεί έξω από το νοσοκομείο Παίδων για να συναντήσει τον 15χρονο γιο του, ωστόσο η αστυνομία του απαγόρευσε την είσοδο.

Ο 45χρονος, παρόλο που δηλώνει αντίθετος με κάθε μορφή τεχνολογίας, είχε δικό του ιστότοπο και δημοσίευε αναρτήσεις για τον κορονοιό, ήταν ιδιαίτερα ενεργός στα social media και ήταν μέλος της Χρυσής Αυγής.

Σχετικά με το ότι απασχολούνταν από το 2020 στον Δήμο Ερέτριας, η αντιδήμαρχος Ερέτριας Βούλα Αμερικάνου μιλώντας στον ΣΚΑΙ το πρωί της Πέμπτης δήλωσε:

«Είμαστε μία νέα δημοτική αρχή, και μετά από έρευνα ανακαλύψαμε ότι δεν υπάρχει ο συγκεκριμένος υπάλληλος στον δήμο. Δεν είχαμε δει ποτέ το πρόσωπό του. Είχε έρθει με μεταταξη από τον δήμο Ηλιούπολης με νόμιμο τρόπο καθώς επικαλέστηκε λόγους υγείας και συγκεκριμένα λόγω κινητικότητας. Είχε δηλώσει τη διευθυνσή του στον Ορωπό και ερχόταν κανονικά στη δουλειά. Μέχρι να ξεκινήσει ο COVID-19 ηταν κανονικά στην υπηρεσία του, αργότερα δούλευε εξ΄αποστάσεως. O τομέας που απασχολούνταν ήταν η καθαριότητα, απασχολούνταν ως εργάτης. Σίγουρα δεν γίνεται να δουλεύει κάποιος στην καθαριότητα εξ' αποστάσεως. Στη συνέχεια για λόγους υγείας ξεκίνησε να εργάζεται εξ ' αποστάσεως στο γραφείο κίνησης, δηλαδή έκανε κάποιες εργασίες που αφορούσαν τα πετρέλαια, τις κινησεις των οχημάτων του δήμου. Δεν υπάρχει κάτι που να πιστοποιεί ότι εργαζόταν, αυτό θα το βρει η δικαιοσύνη.

Εμείς ως νέα διοίκηση δεν τον βρήκαμε ποτέ στην υπηρεσία. Από τις πρώτες ημέρες του ζήτησα τηλεφωνικώς να έχει φυσική παρουσία, μου είπε ότι δουλεύει τηλεργασία. Έπειτα με εντολή Δημάρχου ξαναπήραμε τηλέφωνο και και από τις πρώτες μέρες του Γενάρη προχωρήσαμε για το πειθαρχικό και όλες τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος».

Από την πλευρά του ο αντιπρόσωπος Αστυνομικών Αθήνας Ν. Ρήγας δήλωσε: «Ο συγκεκριμένος διώκεται στον βαθμό πλημελλήματος, εδω υπάρχει ένα κοινωνικό θέμα, αφορά παιδιά, υπάρχει προκαταρκτική από την εισαγγελία σε εξέλιξη για να μιλήσει η μητέρα και να μάθουμε σε τι συνθηκες ζούσαν τα παιδιά Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες, θα βρεθούν τα παιδιά, έχει διαταχθεί δικάσιμος τον Μάρτιο».

Υπενθυμίζεται πως ο 45χρονος συνελήφθη την περασμένη Κυριακή σε περιοχή του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, για απείθεια, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και για παράβαση του νόμου περί υποχρεωτικής φοίτησης παιδιών στο σχολείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 45χρονος ανέφερε ότι δεν γνωρίζει πού βρίσκονται η σύζυγός του και τα ανήλικα παιδιά, καθώς δεν είχε την δυνατότητα να επικοινωνήσει μαζί τους από την ημέρα που συνελήφθη. Σχετικά με το αν θα δώσει δείγμα γενετικού υλικού, είπε, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι οι αρχές του και η πίστη του δεν του επιτρέπουν να κάνει αυτού του είδους τις εξετάσεις.

Πηγή: skai.gr

