Νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι στην Αθήνα ενόψει της κατάθεσης στη Βουλή του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και την λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων στην χώρα μας.

Ο συντονισμός δράσης των φοιτητικών συλλόγων της Αθήνας αποφάσισε να πραγματοποιηθεί νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια, ενώ θα ακολουθήσει πορεία προς το Σύνταγμα, για την οποία αναμένεται να ανακοινωθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας. Επίσης, προγραμματίζονται συλλαλητήρια στις 12 το μεσημέρι στην Καμάρα στη Θεσσαλονίκη και την ίδια ώρα στην Πάτρα στην πλατεία Γεωργίου. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις διοργανώνουν Φοιτητικοί Σύλλογοι και σε άλλες πόλεις.

Καθηγητές και δάσκαλοι

Οι καθηγητές ανακοίνωσαν τη συμμετοχή τους στο νέο, πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο με την Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) να προκηρύσσει τρίωρη στάση εργασίας για την Πέμπτη. Πιο συγκεκριμένα, η ΟΛΜΕ, σε ανακοίνωση της, τονίζει ότι: «Στηρίζει τον δημόσιο χαρακτήρα των Πανεπιστημίων», ενώ καλεί όλους και όλες να συμμετέχουν μαζικά στην κινητοποίηση των φοιτητών την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου, στις 12 στα Προπύλαια (και σε όλες τις κινητοποιήσεις ανά τη χώρα).

Για να καταφέρουν οι εκπαιδευτικοί να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη κινητοποίηση, η ΟΛΜΕ προκήρυξε στάση εργασίας την ίδια ημέρα, από τις 11 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας.

Οι δάσκαλοι θα δώσουν το παρών και αυτή την εβδομάδα στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, με τη Διδασκαλική Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ) να προκηρύσσει τρίωρη στάση εργασίας. Η ΔΟΕ, σε ανακοίνωση της, τονίζει ότι: «Στηρίζει τον δημόσιο χαρακτήρα των Πανεπιστημίων και καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν μαζικά στη φοιτητική/ πανεκπαιδευτική κινητοποίηση την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου, στις 12 στα Προπύλαια (και στις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα)».

Ενώ, για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των δασκάλων, προκήρυξε στάση εργασίας την Πέμπτη, από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Ακόμα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΟΕ, θα πραγματοποιηθεί επιπλέον στάση εργασίας για την κάλυψη των εκπαιδευτικών του Ολοήμερου και του διευρυμένου ωραρίου (14.00 – 17.30).

