Παναθηναϊκός για Τερίμ: «Δεν υπάρχει θέμα προπονητή»

Καμία πιθανότητα αποχώρησης του Φατίχ Τερίμ από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού δεν υπάρχει τη δεδομένη χρονική στιγμή!

Αυτό τουλάχιστον προκύπτει μέσω ενημέρωσης από πλευράς «πράσινων», με αφορμή τα διάφορα ρεπορτάζ που ήθελαν από χθες (29/04) κιόλας τον Τούρκο προπονητή να αποτελεί άμεσα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, μετά και την τελευταία ήττα από τον Άρη, με 1-0 στη Λεωφόρο.

«Σχετικά με δημοσιεύματα και αναφορές, η θέση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι ότι δεν υπάρχει θέμα προπονητή», ανέφεραν χαρακτηριστικά επί του θέματος από το «τριφύλλι».

