Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του στο πλαίσιο της συζήτησης για τον νέο δικαστικό χάρτη στη Βουλή, προσδιορίζοντας τον βασικό στόχο του νομοσχεδίου για τον νέο δικαστικό χάρτη, ο οποίος δεν είναι άλλος από τη μείωση κατά 30% του χρόνου απόδοσης δικαιοσύνης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην αναβάθμιση των δικαστικών λειτουργών, προκειμένου να αυξηθεί η «δεξαμενή των ετοιμοπόλεμων δικαστών», όπως χαρακτηριστικά τόνισε, οι οποίοι θα ξεπερνούν τους 2.100.

Αναφερόμενος στην απόφαση του δικαστηρίου για το Μάτι, έκανε τρεις επισημάνσεις:

1)Τα αδικήματα της υπόθεσης κρίθηκαν με το νομοθετικό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ. Αν ήταν με το δικό μας, θα ήταν αυστηρότερα.

2)Υπήρξε όντως αργοπορία.

3)Δεν πρέπει η εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη να τραυματιστεί.

Οι αποφάσεις δεν είναι τελεσίδικες. Οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης δεν πρέπει να γίνονται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης και να κρίνονται με δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Στόχος η μείωση του χρόνου απονομής δικαιοσύνης κατά 30%

«Η σωστή και γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της φιλελεύθερης δημοκρατίας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνοντας πως το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα είναι τομή, καθώς οι δικαστικές αποφάσεις θα εκδίδονται συντομότερα κατά περίπου 30%.

«Θα όριζα ως μεταρρύθμιση κάθε σημαντική αλλαγή, η οποία έχει ενδεχομένως αργήσει να υλοποιηθεί. Πράγματι, ο πρώτος ο οποίος έκρινε ιστορικά απαραίτητη αυτή την αλλαγή ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1911. Δοκίμασε και το 1931 και 4 φορές αργότερα επιχειρήθηκε από διαφορετικές κυβερνήσεις με τελευταία το 1999. Δεν είναι τυχαίο ότι η ΝΔ τότε είχε στηρίξει αυτή τη μεταρρύθμιση, την οποία σήμερα προωθεί ως κυβέρνηση», συνέχισε ο Πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι ως προς τη διάγνωση του προβλήματος μπορούν να συμφωνήσουν όλοι στην αίθουσα της ολομέλειας. «Η ίδια η καθυστέρηση γίνεται επιχείρημα στο στόμα όσων καραδοκούν να αμφισβητήσουν το κράτος δικαίου ή δίνει αφορμή για διάφορα σενάρια συνωμοσίας. Στην Ελλάδα έχουμε ευρείας έκτασης αρνησιδικία σημείωσε ο αείμνηστος καθηγητής Τσακιράκης. Τα λόγια του δυστυχώς ισχύουν και σήμερα», συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε πως όλα αυτά συμβαίνουν παρότι η Ελλάδα δεν υπολείπεται δικαστών. «Έχουμε πολλούς δικαστές και μεγάλη καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης. Στον α ‘ βαθμό έχουμε δύο τύπους δικαστηρίων. Ποια η συνέπεια; Τα 154 ειρηνοδικεία να γίνονται παράγοντας ανίσης κατανομής των δικαστικών υποθέσεων. Το 44% του δικαστικού δυναμικού ασχολείται μόλις με το 20% της δικαστικής ύλης. Οι ειρηνοδίκες αναλαμβάνουν πολύ μικρό αριθμό την ώρα που ο πρωτοδίκης αναλαμβάνει 300 υποθέσεις», συνέχισε.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι το θεμέλιο του νέου δικαστικού χάρτη είναι η ενοποίηση των δυο βαθμών. «Αφήνουμε πίσω τη λογική του 1950 ή του 1960 όταν δικαστήρια ιδρυόντουσαν με βάση οδικές ή ακτοπλοικές συνδέσεις ή τις πιέσεις των κομματαρχών. Ερχόμαστε στον 21ο και στην Ευρώπη και στο ζήτημα αυτό», υπογράμμισε.

Αναβάθμιση 100 ειρηνοδικών σε πρωτοδίκες - Με το πλαίσιο ΣΥΡΙΖΑ η απόφαση για Μάτι

«Μία απλή και μόνο ανάγνωση του νομοσχεδίου διαψεύδει όσα άκουσα από την αντιπολίτευση περί αντιδράσεων. Θα πετύχουμε μεγαλύτερη ταχύτητα. Οι υποθέσεις θα πάψουν να στοιβάζονται και θα μοιράζονται πρακτικά σε περισσότερους λειτουργούς», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή.

Ο πρωθυπουργός μίλησε και για την αναβάθμιση περίπου 100 ειρηνοδικών σε πρωτοδίκες. «Στη διαβούλευση υπήρξε ευρύς διάλογος. Πολλές απόψεις ενσωματώθηκαν. Θα επιμείνω στον αναπτυξιακό και κοινωνικό χαρακτήρα αυτής της μεταρρύθμισης. Η δικαιοσύνη που αργεί γίνεται άδικη. Μόλις χθες ανέκυψε το ζήτημα για το Μάτι. Ύστερα από 6 χρόνια εν μέσω διαμαρτυριών, καθώς η χρονοτριβή ανοίγει πάντοτε το δρόμο της αμφιβολίας. Θα περιοριστώ σε 3 επισημάνσεις. Πρώτον, τα αδικήματα κρίθηκαν με βάση ευμενέστερο πλαίσιο το οποίο ίσχυε επι ΣΥΡΙΖΑ. Αν κρινόντουσαν με τον πλαίσιο το οποίο εμείς ψηφίσαμε, οι ποινές θα ήταν αυστηρότερες. Δεύτερον, πράγματι υπήρξε μεγάλη αργοπορία. Τρίτον, η εμπιστοσύνη δεν πρέπει να τραυματιστεί. Οι κρίσεις για το Μάτι δεν είναι οριστικές, ούτε τελεσίδικες. Μπορούν, εφόσον η δικαιοσύνη το κρίνει , να επανεξεταστούν. Θα πρέπει να περιμένουμε με τη σκέψη οι εθνικές τραγωδίες να μη γίνονται κομματικά εργαλεία με δύο μέτρα και δύο σταθμά», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Τα διδάγματα από το Μάτι δεν έχουν μόνο ποινική διάσταση. Έπρεπε να έρθει αυτή η κυβέρνηση για να επανιδρύσει την πολιτική προστασία και να θέσει σε λειτουργία το 112 οργανώνοντας για πρώτη φορά τη θωράκιση και τις εκκενώσεις και προτάσσοντας τη διάσωση ανθρώπινων ζωών», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι αυτές οι ρυθμίσεις δίνουν ώθηση στο κράτος δικαίου και σε πολλά επίπεδα. «Μιλώ για 21 ορόσημα τα οποία θέσαμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 11 από τα οποία έχουν επιτευχθεί. Σε πείσμα όλων όσοι εμφανίζουν την Ελλάδα περίπου σαν χούντα, αναγνώρισε πρόσφατα και η αρμόδια επίτροπος κα Γιούροβα. Αυτά δεν αναδείχθηκαν από την αντιπολίτευση που επιμένει να δυσφημεί τη χώρα στο εξωτερικό», συμπλήρωσε.

«Διαπιστώνω ξανά την άρνηση της αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει παγίως όχι σε όλα , ναι στο τίποτα. Μιλάει για τη δημοκρατία όταν ξέχασε να καταθέσει υπόμνημα κατά των διαδόχων του φασισμού. Εξακολουθεί να μοιράζει ακοστολόγητες υποσχέσεις. Μόλις τις τελευταίες ημέρες ο αρχηγός σας φρόντισε να φορτώσει τον προϋπολογισμό με καμιά 15 δις το χρόνο. Φανταστείτε που θα φτάσει ο λογαριασμός μέχρι τις εκλογές.. Δεν μας λέτε πόσους φόρους συνεπάγονται όλα αυτά. Κρύβετε ότι αυτός ο απολιτικός λαικισμός που λανσάρετε οδηγεί τη χώρα σε νέα χρεοκοπία», συνέχισε.

Για τον κ. Ανδρουλάκη αναρωτήθηκε «πόσο αγκυλωμένο και οπισθοδρομικό αποδεικνύεται ένα κόμμα που θέλει να είναι προοδευτικό». «Τώρα ένα νέο όχι σε κάτι που όλοι αναγνωρίζουμε ότι είναι βασικό ζητούμενο», ανέφερε. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον αριθμό των εγγραφών στην επιστολική ψήφο και είπε πως είδε με χαρά τα κόμματα που την καταψήφισαν να κάνουν καμπάνια υπέρ της επιστολικής ψήφου. «Όταν θα έρθει στην ολομέλεια η δυνατότητα να αξιοποιήσουμε την επιστολική ψήφο και στις εθνικές εκλογές το 2027, δεν θα είστε αντίθετοι, έτσι δεν είναι;», συμπλήρωσε.

«Να μην αφήσουμε την τοξικότητα να απλωθεί ενόψει ευρωεκλογών»

«Μετά το Πάσχα εισερχόμαστε στην τελική ευθεία για την κάλπη του Ιουνίου. Είναι σημαντικό να μην αφήσουμε την τοξικότητα να απλωθεί στον τόπο. Θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε και την προ ημερησίας που ζήτησε ο επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ. Θα συζητήσουμε όχι μόνο για οικονομία, αλλά εφ΄ όλης της ύλης. Οι πολίτες περιμένουν προτάσεις για το αύριο της Ελλάδος, της Ευρώπης και όχι επανάληψη του τεχνητού διχασμού που τόσο πληρώσαμε στο χθες. Θέλουν αλήθεια και όχι φήμες, σενάρια και διαβολές από το παρελθόν», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή.

«Η αποχή από τις εκλογές θα είναι τελικά μια ήττα για όλους, ενώ στροφή προς τα άκρα θα είναι κερκόπορτα για νέες περιπέτειες», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σημειώνοντας πως «δεν έχουμε περιθώρια για άλλες αστήριχτες κατηγορίες κατά αντιπάλων, δεν χρειαζόμαστε εμπόρους πατριωτισμού, δεν χρειαζόμαστε ιδιοκτήτες της πίστης μας. Η πολιτική διαφωνία δεν μπορεί να γίνει ξεδιάντροπη συνωμοσία».

Ο Πρωθυπουργός είπε πως το υπό ψήφιση νομοσχέδιο είναι κατάκτηση που έρχεται να προστεθεί στις μικρές και μεγάλες τομές της προηγούμενης τετραετίας και στις θεσμικές πρωτοβουλίες στη δεύτερη τετραετία.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε μία σειρά από δράσεις της κυβέρνησης επισημαίνοντας πως η ανεργία μειώνεται και το εισόδημα στηρίζεται όσο το επιτρέπουν οι εθνικές δυνατότητες. Τόνισε ότι είναι επιτυχία για τη χώρα ότι μπορεί να συνδυάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης με δημοσιονομική συνέπεια. «Ξέρω ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να δοκιμάζει τα νοικοκυριά. Θα χρειαστεί προσπάθεια. Ο δρόμος είναι δύσκολος, αλλά θα μας φέρει σύντομα στο ξέφωτο», συμπλήρωσε.

«Πρακτικά τα αιτήματα των αγροτών έχουν ικανοποιηθεί», είπε επίσης μεταξύ άλλων και σημείωσε ότι «οι μόνιμες αυξήσεις των μισθών θα παραμείνουν» και πως «το 2027 θα είμαστε εδώ και θα έχουμε υλοποιήσει τη δέσμευσή μας για κατώτατο μισθό 950 ευρώ και μέσο μισθό 1500 ευρώ».

Ο πρωθυπουργός ζήτησε επίσης από τους πολίτες να αξιοποιήσουν την πλατφόρμα του e-katanalotis.

«Όλοι ξέρουν ποια είναι η δύναμη που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη και την κράτησε εκεί. Ποια καθιέρωσε τα εθνικά μας σύνορα ως τα ανατολικά όρια της ΕΕ. Ποια στήριξε την κοινωνία στην πανδημία. Που έφερε 72 δις ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ και το Ταμείο ανάκαμψης. Μιλάω για το νήμα που ενώνει τη μεταρρύθμιση που ψηφίζουμε σήμερα με όσα θα κριθούν στις κάλπες. Αναμέτρηση με πρόσημο ευρωπαϊκό, αλλά με περιεχόμενο εθνικό καθώς σύσσωμη η αντιπολίτευση θέλει να τη μετατρέψει σε δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης, η οποία εκλέχθηκε πριν από 10 μήνες, χωρίς ούτε μια λέξη στον προεκλογικό διάλογο για τα σημαντικά ευρωπαϊκά θέματα. Όσο για τους εμπόρους της πίστης νομίζω ότι η Εκκλησία απάντησε πολύ καλύτερα από εμένα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον τοξικότητας εμείς δεν έχουμε εχθρούς. Έχουμε πολιτικούς αντιπάλους. Η πιο σκληρή αντιπολίτευση είναι αυτή των καθημερινών προβλημάτων. Για εμάς το πρώτο ζητούμενο είναι η σταθερότητα και η συνέχιση της πορείας ανάπτυξης», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Είμαστε έτοιμοι να δυναμώσουμε τις ελληνικές διεκδικήσεις στην Ευρωβουλή ή θα στείλουμε εκπροσώπους που κατηγορούν τον τόπο σε κάθε ευκαιρία;», συνέχισε.

«Είμαι αισιόδοξος ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα δώσουν και πάλι ισχυρή διπλή εντολή. Να γινόμαστε όλο και καλύτεροι σε ένα πλατύ ρεύμα δυνάμεων που πιστεύουν στον πατριωτισμό της ευθύνης. Το ίδιο αισιόδοξος είμαι και για μια πιο γρήγορη ορθή απονομή της δικαιοσύνης. Το σημερινό νομοσχέδιο είναι μια πρώτη σφραγίδα στο διαβατήριο σταθερότητας και συνέχειας της Ελλάδας σε ένα ταξίδι που θα την φέρει πιο κοντά στην Ευρώπη», είπε κλείνοντας την ομιλία του ο πρωθυπουργός.

