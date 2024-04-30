Χρηματιστήριο: Πτώση 0,48% και στα 198,33 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Ήπιες πτωτικές τάσεις επικράτησαν στην σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε ήπιες ρευστοποιήσεις για καταγραφή βραχυχρονίων κερδών. Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έκλεισε τον Απρίλιο με άνοδο 1,84%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε σήμερα στις 1.448,48 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,48%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.459,25 μονάδες (+0,26%) και κατώτερη τιμή στις 1.448,09 μονάδες (-0,51%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 198,33 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 43.491.705 μετοχές.

Τα 32,8 εκατ. ευρώ αφορούν σε πακέτα στην AustriaCard και αφορούν το 15% του μετοχικού της κεφαλαίου το οποίο διατέθηκε σε placement σε Έλληνες και ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,61%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,11%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ(+2,37%), της Aegean (+1,94%), της Ελλάκτωρ (+1,35%) και της Coca Cola HBC (+0,93%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-3,30%), της Quest (-2,19%), της Alpha Bank (-1,70%), του ΟΠΑΠ (-1,51%) και της Εθνικής (-1,43%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 13.416.559 και 6.834.567 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν AustriaCard με 33,17 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 29,57 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 51 μετοχές, 57 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Revoil +5,59% και CPI +4,46%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Doppler -8,96% και Q&R -6,81%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 29,7500 +0,68%

ALPHA BANK: 1,5925 -1,70%

AEGEAN AIRLINES: 12,6000 +1,94%

VIOHALCO: 5,8000 αμετάβλητη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,7800 αμετάβλητη

ΔΕΗ: 11,2400 -0,88%

COCA COLA HBC:30,3600 +0,93%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,6200 +1,35%

ΕΛΠΕ: 8,4300 +2,37%

ELVALHALCOR: 1,9320 -0,92%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,5600 -1,43%

ΕΥΔΑΠ: 5,7200 +0,35%

EUROBANK: 2,0100 αμετάβλητη

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,8000 -2,19%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,8900 -0,43%

MOTOR OIL: 27,1600 -0,15%

JUMBO: 29,1800 -0,14%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 38,2000 +0,37%

ΟΛΠ:24,8000 -0,60%

ΟΠΑΠ: 15,6100 -1,51%

ΟΤΕ: 14,2800 -0,90%

AUTOHELLAS:12,8800 +0,16%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7750 -3,30%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,9000 -0,34%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:18,2400 -0,71%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

