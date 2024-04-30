Χρηματιστήριο: Πτώση 0,48% και στα 198,33 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Ήπιες πτωτικές τάσεις επικράτησαν στην σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε ήπιες ρευστοποιήσεις για καταγραφή βραχυχρονίων κερδών. Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έκλεισε τον Απρίλιο με άνοδο 1,84%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε σήμερα στις 1.448,48 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,48%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.459,25 μονάδες (+0,26%) και κατώτερη τιμή στις 1.448,09 μονάδες (-0,51%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 198,33 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 43.491.705 μετοχές.
Τα 32,8 εκατ. ευρώ αφορούν σε πακέτα στην AustriaCard και αφορούν το 15% του μετοχικού της κεφαλαίου το οποίο διατέθηκε σε placement σε Έλληνες και ξένους θεσμικούς επενδυτές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,61%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,11%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ(+2,37%), της Aegean (+1,94%), της Ελλάκτωρ (+1,35%) και της Coca Cola HBC (+0,93%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-3,30%), της Quest (-2,19%), της Alpha Bank (-1,70%), του ΟΠΑΠ (-1,51%) και της Εθνικής (-1,43%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 13.416.559 και 6.834.567 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν AustriaCard με 33,17 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 29,57 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 51 μετοχές, 57 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Revoil +5,59% και CPI +4,46%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Doppler -8,96% και Q&R -6,81%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 29,7500 +0,68%
ALPHA BANK: 1,5925 -1,70%
AEGEAN AIRLINES: 12,6000 +1,94%
VIOHALCO: 5,8000 αμετάβλητη
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,7800 αμετάβλητη
ΔΕΗ: 11,2400 -0,88%
COCA COLA HBC:30,3600 +0,93%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,6200 +1,35%
ΕΛΠΕ: 8,4300 +2,37%
ELVALHALCOR: 1,9320 -0,92%
ΕΘΝΙΚΗ: 7,5600 -1,43%
ΕΥΔΑΠ: 5,7200 +0,35%
EUROBANK: 2,0100 αμετάβλητη
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,8000 -2,19%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,8900 -0,43%
MOTOR OIL: 27,1600 -0,15%
JUMBO: 29,1800 -0,14%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 38,2000 +0,37%
ΟΛΠ:24,8000 -0,60%
ΟΠΑΠ: 15,6100 -1,51%
ΟΤΕ: 14,2800 -0,90%
AUTOHELLAS:12,8800 +0,16%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7750 -3,30%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,9000 -0,34%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:18,2400 -0,71%
