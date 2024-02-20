Σε συγγενικό τους πρόσωπο φιλοξενούνταν τα παιδιά των «παλαιοχριστιανών», δήλωσε μιλώντας στο Mega ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας.

«Η υπόθεση δεν έχει αστυνομικό ενδιαφέρον, αλλά κοινωνικό. Ο πατέρας «αρρώστησε ξαφνικά». Έχει παιδάκια που εμπλέκονται. η οικογένεια θα μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει αλλά όχι με παιδάκια. Γι΄αυτό υπήρξε και οξεία παρέμβαση ο εισαγγελέας. Είναι ένα κοινωνικό θέμα, θα πρέπει να εντοπισθούν και οι άλλες ομάδες, που έχουν τον ίδιο τρόπο ζωής. Βρέθηκαν τα παιδιά ήταν σε ένα συγγενικό πρόσωπο».

«Θα γίνει εξέταση DNA»

«Για το αν είναι δικά του τα παιδιά θα γίνει εξέταση DNA, γιατί ένα μωρό κυοφορείται και κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο πατέρας. Δεν απαντάει η γυναίκα για την πατρότητα του παιδιού. Ο «πατριάρχης» λέει πως ζουν στα πρότυπα των Άμις, ή των ρωσικών προτύπων των «παλαιοχριστιανών» της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας.

Για το ζήτημα της εξ αποστάσεως εργασίας του 45χρονου στον Δήμο της Ερέτριας ενώ κατοικούσε στην ορεινή Κορινθία, χωρίς ίντερνετ ο κ. Μπαλάσκας είπε: «γι΄αυτό πρέπει να ελεγχθεί ο δήμος που είχε προσληφθεί και η μισθοδοσία που του αποδιδόταν. Είναι θέμα του δήμου που τον πλήρωνε».

Σημειώνεται πως ο 45χρονος πατέρας συνελήφθη το πρωί της Κυριακής, μετά από επιχείρηση της αστυνομίας, συνοδεία εισαγγελέα και κοινωνικών λειτουργών. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, απείθεια, αλλά και παραβίαση του νόμου για την υποχρεωτική φοίτηση των παιδιών του σε σχολείο. Κατά την έφοδο της αστυνομίας εντοπίστηκε ο 15χρονος γιος του 45χρονου. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε, μετά από εισαγγελική εντολή, στο νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, όπου και θα παραμείνει τις επόμενες ημέρες.

