Λουκέτο στο Παγκρήτιο - Αποκολλήθηκε τμήμα από το στέγαστρο λόγω της κακοκαιρίας

Λουκέτο στο Παγκρήτιο Στάδιο του Ηρακλείου έβαλαν οι αρμόδιοι μετά την αποκόλληση τμήματος του Βορειοανατολικού στεγάστρου, ως αποτέλεσμα των έντονων καιρικών φαινομένων που πνέουν στο νησί τις τελευταίες ώρες, ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Ηρακλείου. Γιάννης Τσαπάκης.

Ο κ. Τσαπάκης ανέφερε ότι άμεσα κινητοποιήθηκε όλος ο μηχανισμός, ενώ ενημερώθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Αστυνομια και η Πολιτική Προστασία .

Αυτή την ώρα, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, το στάδιο έχει εκκενωθεί από το προσωπικό και η Τροχαία βρίσκεται ήδη στο χώρο, προκειμένου να προχωρήσει στην σήμανση για την απαγόρευση εισόδου μέσα στο Παγκρήτιο Στάδιο, το οποίο σύμφωνα με τον κ. Τσαπάκη, θα παραμείνει κλειστό μέχρι να εκτιμηθεί πλήρως η κατάσταση και αποκατασταθούν τα όποια προβλήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

