Άρση απαγόρευσης κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στην παλαιά Εθνική Ελευσίνας - Θηβών

Με απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, άρθηκε η απαγόρευση κυκλοφορίας παντός είδους βαρέως οχήματος μέγιστου επιτρεπομένου βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Π.Ε.Ο. Ελευσίνας-Θηβών από το 5ο χλμ (πρατήριο καυσίμων REVOIL - πρώην CYCLON) του Ν. Αττικής έως το 30ο της Π.Ε.Ο. Ελευσίνας Θηβών (όρια του Ν. Αττικής με το Ν. Βοιωτίας), λόγω ύφεσης των καιρικών φαινόμενων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.