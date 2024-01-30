Σε πλήρη συναγερμό βρίσκονται από χθες το απόγευμα οι υπηρεσίες του δήμου Ηρακλείου όταν ενημερώθηκαν ότι τμήμα 50 μέτρων του στεγάστρου στο Παγκρήτιο στάδιο αποκολλήθηκε.

Με το πρώτο φως της ημέρας εναερίτες ανέβηκαν στον πυλώνα του ηλεκτροφωτισμού προκειμένου να γίνει μία πρώτη εκτίμηση για το μέγεθος της καταστροφής και τα συμπεράσματα είναι απογοητευτικά.

«Το κομμάτι του στεγάστρου που αποκολλήθηκε δίπλωσε στα δύο και έπεσε πάνω στο υπόλοιπο στέγαστρο με αποτέλεσμα να "μπλεχτεί" με την αντικεραυνική προστασία του Σταδίου», δήλωσε στο Cretalive ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού κ. Γιάννης Τσαπάκης.

Μηχανικοί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου σε αγαστή συνεργασία με τους εναερίτες πραγματοποίησαν αυτοψία νωρίς σήμερα το πρωί.

Συνέπεια όλων των παραπάνω είναι η λήψη της απόφασης να κλείσει άμεσα η οδός Σπύρου Μουστακλή (από τη συμβολή της με την παραλιακή λεωφόρο, έως και λίγο πριν τη συμβολή της με την οδό Λακωνίας) καθώς και το Παγκρήτιο Στάδιο μέχρι και την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024 οπότε πρόκειται να γίνει νέα επανεκτίμηση της ζημιάς που υπέστη το στέγαστρο και να ληφθούν νεότερες αποφάσεις.

Μέχρι τότε πολίτες και διερχόμενοι οδηγοί παρακαλούνται θερμά να αποφεύγουν την κίνηση τους από την περιοχή ενώ οι κάτοικοι μπορούν να χρησιμοποιούν παραπλήσιους δρόμους.

Υπενθυμίζεται ότι χτες, αμέσως μετά τη λήξη του Δημοτικού Συμβουλίου που βρισκόταν σε εξέλιξη, ο Δήμαρχος Ηρακλείου μετέβη στο Παγκρήτιο Στάδιο για αυτοψία (δείτε εδώ) ενώ είχε προηγηθεί η επίσκεψη του αρμόδιου αντιδημάρχου Γιάννη Τσαπάκη, οπότε και ελήφθη η απόφαση για εκκένωση του Σταδίου από τους αθλητές και τους εργαζόμενους που βρίσκονταν εκείνη την ώρα για προπόνηση μέσα στους χώρους του Παγκρητίου.

