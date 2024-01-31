Την άρνησή τους στη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου ψηφιακά αποφασίζουν η μία μετά την άλλη οι σχολές του Πολυτεχνείου, υποστηρίζοντας ότι το σύστημα και είναι διαβλητό.

Ήδη αποφάσισαν να πουν «όχι» οι σχολές χημικών μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών, αρχιτεκτονικής και εφαρμοσμένων μαθηματικών και φυσικών επιστημών, όπου και συνεχίζονται οι καταλήψεις.

Στη σχολή πολιτικών μηχανικών, η εξεταστική διεξάγεται διά ζώσης, καθώς η κατάληψη έχει λήξει.

Πηγή: skai.gr

