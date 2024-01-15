Δήλωση για το νομοσχέδιο των ομόφυλων ζευγαριών έκανε ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. κ. Ιερώνυμος τονίζοντας ότι “πρόκειται για κόλπο της κυβέρνησης” και ότι “η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει με όρους ουσιαστικούς”.

Αναλυτικά ανέφερε ότι “έχουμε άλλα προβλήματα τα οποία μας απασχολούν και έχουν προτεραιότητας προβλήματα τα οποία έχουν ουσιαστική συνταγματική κατοχύρωση. Το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στην ασφάλεια, το δικαίωμα στην κατοχύρωση της περιουσίας μας όταν μετά από μία φυσική καταστροφή θίγονται και τίθενται εν αμφιβόλου είναι τα πρώτα πρέπει να κοιτάξουμε”.

“Παρόλα αυτά εφόσον έχει ανοίξει η συζήτηση αυτή στην ελληνική κοινωνία οφείλουμε να πούμε ότι η θέση της εκκλησίας είναι πάγια. Η θέση της εκκλησίες πέραν του γεγονότος ότι καταδικάζει και χαρακτηρίζει κάποια πράγματα ως αμαρτία χωρίς αυτό να σημαίνει απόρριψη η αποστροφή, διότι ήδη από την παλαιά διαθήκη διαβάζουμε πως ο Θεός έδωσε το δικαίωμα στον άνθρωπο ακόμη και να αμαρτάνει. Η εκκλησία λοιπόν αναγνωρίζει στον οποιοδήποτε δικαίωμα στην αμαρτία, του δίνει το δικαίωμα στην μετάνοια και τον περιμένει πάντοτε. Μ’ αυτή την έννοια οι δηλώσεις του αρχιεπισκόπου Κρήτης ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι αδελφοί μας έχουν ουσιαστικό και πνευματικό περιεχόμενο του γεγονότος” συμπλήρωσε.

Σημείωσε ακόμη ότι “η εκκλησία διεκδικεί τον κάθε άνθρωπο να τον φέρει σε αυτό που ονομάζουμε σωτηρία, σε αυτό που ονομάζουμε επίγνωση του θείου θελήματος και πνευματικό αγώνα. Όμως οφείλουμε να προστατεύσουμε τον πλέον αδύναμο και στην παρούσα φάση είναι τα παιδιά. Βεβαίως προσπαθούν κάποιοι να μας πούνε ότι αυτό που φοβόμασταν περί αυξήσεις της παρένθετης μητρότητας, περί αλλαγής του καθεστώτος ίσως δεν θα πρέπει να τα φοβόμαστε γιατί δεν προβλέπονται σ’ αυτό το νομοσχέδιο, όμως το κυβερνών κόμμα ευθύνεται για ένα κόλπο, το οποίο έγινε παλαιότερα και οδήγησε σε μία σημερινή κατάσταση με την οποία η εκκλησία αισθάνεται άβολα και δύσκολα. Το 2008 επί κυβερνήσεως Καραμανλή δεν υπήρχε το open gov, δεν μπορούσαμε να προειδοποιηθούme για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Πέρασε λοιπόν ο νόμος για το σύμφωνο συμβίωσης για τα ετερόφυλα ζευγάρια. Μερικοί διαβεβαίωσαν ότι δεν πρόκειται να επεκταθεί ο νόμος αυτός και στα ομόφυλα ζευγάρια. Όμως με όρους αναγωγής στο οικογενειακό δίκιο δεν επιτρέπονται διακρίσεις γι’ αυτό και πολύ άνετα οι ενώσεις της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας κατέφυγαν στο ευρωπαϊκό δικαστήριο και πέτυχαν την καταδίκη της Ελλάδος έτσι ώστε αργότερα το 2015 να επεκταθεί ο νόμος για το σύμφωνο συμβίωσης και στα ομοφυλόφιλα ζευγάρια με το αιτιολογικό ότι έχουμε καταδίκη από το ευρωπαϊκό δικαστήριο”.

Ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου εξέφρασε την ανησυχία του καθώς όπως επεσήμανε “έτσι όπως είναι το νέος νόμος μου θυμίζει την επανάληψη του ιδίου κόλπου, θα πάμε σε κάτι ελαφρό έτσι ώστε να μας ανοίγει την πόρτα και κάποιοι να μπορούν να διεκδικήσουν καταδίκη της χώρας στο ευρωπαϊκό δικαστήριο και συνέχεια το όποιο κόμμα και να είναι τότε στην εξουσία να πει ότι καταδικάστηκαν και πρέπει να δώσουμε παραπάνω πράγματα. Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει καμία ανάγκη που πρέπει να διαχειριστεί η υφιστάμενη νομοθεσία διότι δεν θίγεται κανένα δικαίωμα, δεν υπάρχει ανισότητα. Δίνουμε πηγαίους τίτλους σε νομοσχέδια και σε νόμους δημιουργώντας εντυπώσεις, θυμίζω ότι και στο μνημόνιο είχαν τίτλος φοβερούς περί σωτηρίας και ανακούφισης”.

“Αν υπήρχε καταστρατήγηση δικαιώματος, αν υπήρχε προσβολή της οποιασδήποτε ισότητας δεν θα είχαμε νομοθεσία αλλά νομολογία δηλαδή το συμβούλιο της επικρατείας, το αρμόδιο δικαστήριο για να προστατεύει τα δικαιώματα τα συνταγματικώς απονεμημένα θα είχε επέμβει. Για να μην έχει επέμβει λοιπόν το συμβούλιο της επικρατείας για να μην έχουμε νομολογία τέτοια πάει να πει ότι δεν υφίσταται πρόβλημα της συνταγματικότητας καταπάτηση των δικαιωμάτων” συμπλήρωσε.

“Πάμε λοιπόν να ρυθμίσουμε κάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο το έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία και ποιοι και πόσοι το απαιτούν και μάλιστα με όρους που δημιουργούν προβλήματα για την επόμενη μέρα. Και συγκεκριμένα αυτό που αποτελεί τη μεγαλύτερη ανησυχία της εκκλησίας είναι οι όροι και τα όρια που θα τεθούν στην παρένθετη μητρότητα” τόνισε.

Υπογράμμισε δε ότι “στην παρούσα φάση η παρένθετη μητρότητα επιτρέπεται σε γυναίκα που είναι συγγενής της γυναίκας που έχει το πρόβλημα και δεν μπορεί να τεκνοποιήσει, μπορεί να τεθεί μόνο με όρους εθελοντικός δηλαδή χωρίς να πάρει χρήματα αυτή που θα γίνει παρένθετη μητέρα. Και επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρχουν ιατρικοί και βιολογικοί λόγοι που δεν επιτρέπουν την κυοφορία από την κανονική μητέρα. Με όρους λοιπόν απόλυτου σεβασμού προς το γεγονός της δημιουργίας ενός ανθρώπου που πρόκειται να έρθει στον κόσμο και με όρους σεβασμού στην προσφορά μιας γυναίκας προς μία άλλη. Αυτό φαίνεται ότι σε μελλοντικό βαθμό θα καταστρατηγηθεί, θα έχουμε ακόμη και επί χρήμασι κυοφορίες. Πράγμα το οποίο δημιουργεί μία εμπορευματοποίηση η οποία είναι απαράδεκτη από την εκκλησία της Ελλάδος” κατέληξε ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. κ. Ιερώνυμος.

Τέλος ανέφερε ότι “θέλω να κατανοήσουμε ότι δεν είναι μία απλή συζήτηση που μπορεί να γίνει στο πλαίσιο συναισθηματισμού, είναι μια βαθύτατη συζήτηση που πρέπει να γίνει με όρους ουσιαστικούς, ότι πρόκειται για ένα θέμα που αφορά την κοινωνία και το μέλλον της. Και γι’ αυτό είμαι πολύ στεναχωρημένος που περισσότερο εξετάζεται το γεγονός της μητροπολιτικής, ποιοι και πως θα ψηφίσουν και πως θα εμφανιστεί η όποια πλειοψηφία για να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Άρα το γεγονός ότι δεν αφήνουμε να μιλήσουν οι ειδικοί και αφήνουμε την ουσιαστική συζήτηση σε δεύτερο πλάνο”.

“Δεν θέλω να γίνω κομμάτι μιας συζήτησης αντί να κοιτάζει την ουσία περιστρέφεται γύρω από τον τύπο, κολλάει στα τερτίπια της μητροπολιτικής και τελικά αναδεικνύει την νεοελληνική μοναδικότητα αντί να ασχολούμαστε ουσιαστικά με θέματα και σε βάθος να κοιτάμε πράγματα τα οποία είναι επιφανειακά και έχουν να κάνουν με την ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής με την κόντρα και με ένα σύστημα που αυτοτροφοδοτείται χωρίς να παράγει ουσιαστικό έργο” κατέληξε ο Μητροπολίτης Ιερώνυμος”.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.