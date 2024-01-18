Λείπουν 10 όπλα από Α.Τ. της Αττικής - Συνελήφθη ο αστυνομικός που διαχειριζόταν το υλικό

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθη την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024, αστυνομικός - διαχειριστής Αστυνομικού Τμήματος της Αττικής για παράβαση καθήκοντος, υπεξαίρεση κατ΄εξακολούθηση και παράβαση των νομοθεσιών που αφορούν στα όπλα και τη χρήση τους από αστυνομικούς.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο τακτικού ελέγχου οπλισμού που πραγματοποιήθηκε από οπλουργό χθες, Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024, σε Αστυνομικό Τμήμα της Αττικής, διαπιστώθηκαν ελλείψεις σε όπλα χειρός, τα οποία ήταν χρεωμένα στον ανωτέρω αστυνομικό – διαχειριστή του Τμήματος.

Ενημερώθηκε άμεσα η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, από την έρευνα της οποίας προέκυψε ότι έλειπαν -6- υπηρεσιακά πιστόλια, -4- υπηρεσιακά περίστροφα καθώς και το ιδιωτικό ατομικό περίστροφο του ανωτέρω αστυνομικού.

Ο αστυνομικός συνελήφθη καθώς δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει την έλλειψη του οπλισμού, ως διαχειριστής χρηματικών υποθέσεων, οικονομικού και υλικού και αποκλειστικός κάτοχος του κλειδιού του χώρου φύλαξης δημόσιων υλικών του Αστυνομικού Τμήματος.

Από τη σωματική έρευνα καθώς και από τις έρευνες στο γραφείο του, σε οικίες και οχήματα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-2- κυνηγετικές καραμπίνες, με ληγμένη άδεια κατοχής,

κινητό τηλέφωνο καθώς και

-41- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, αλεξίσφαιρο γιλέκο και αστυνομική ράβδος, που κατείχε παράνομα καθώς δεν προέκυπτε υπηρεσιακή χρέωση αυτών και το διαμέτρημα των φυσιγγίων διέφερε από αυτό του ατομικού του οπλισμού.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των όπλων και ο έλεγχος στα λοιπά δημόσια υλικά της αστυνομικής υπηρεσίας, συνεχίζονται.

Πηγή: skai.gr

