Ομόφωνα ένοχος για όλες τις πράξεις και χωρίς ελαφρυντικό, κρίθηκε ο 27χρονος οδηγός που παρέσυρε, τραυμάτισε θανάσιμα και εγκατέλειψε την 21 ετών Έμμα, πέρσι τον Νοέμβριο, στην Καμάρα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στον 27χρονο επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 16,5 ετών, χωρίς αναστολή.

Οι δικαστές του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τον έκριναν ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο, εγκατάλειψη τροχαίου ατυχήματος και οδήγηση χωρίς άδεια, ενώ απέρριψαν το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς που αιτήθηκε, μέσω του συνηγόρου του, ο κατηγορούμενος.

Την ενοχή του για το σύνολο των παραπάνω πράξεων με απόρριψη ελαφρυντικού είχε ζητήσει και η εισαγγελέας της Έδρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

