Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σοκαριστικό περιστατικό στη Μεσσήνη: 14χρονος τραυμάτισε με σουγιά συνομήλικό του στο σχολείο (βίντεο)

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι δύο 14χρονοι μαθητές διαπληκτίστηκαν για άγνωστο λόγο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος

νοσοκομείο

Ένα ακόμα άγριο σκηνικό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σήμερα το πρωί, αυτή τη φορά στο 1ο Γενικό Λύκειο Μεσσήνης με έναν μαθητή να καταλήγει στο Νοσοκομείο Καλαμάτας και έναν ακόμα στο Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά δύο 14χρονοι, μαθητές της Γ' Γυμνασίου, διαπληκτίστηκαν για άγνωστο λόγο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Πάνω στον τσακωμό ο ένας έβγαλε έναν σουγιά και τραυμάτισε τον άλλον στον μηρό. 

Ο τραυματισμένος 14χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, ενώ ο 14χρονος με τον σουγιά προσήχθη συνοδευόμενος από τους γονείς του στο Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης.

Πηγή: eleftheriaonline.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: μαχαίρι Μαθητές τραυματισμός Μεσσήνη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark