Ένα ακόμα άγριο σκηνικό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σήμερα το πρωί, αυτή τη φορά στο 1ο Γενικό Λύκειο Μεσσήνης με έναν μαθητή να καταλήγει στο Νοσοκομείο Καλαμάτας και έναν ακόμα στο Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά δύο 14χρονοι, μαθητές της Γ' Γυμνασίου, διαπληκτίστηκαν για άγνωστο λόγο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Πάνω στον τσακωμό ο ένας έβγαλε έναν σουγιά και τραυμάτισε τον άλλον στον μηρό.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο τραυματισμένος 14χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, ενώ ο 14χρονος με τον σουγιά προσήχθη συνοδευόμενος από τους γονείς του στο Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.