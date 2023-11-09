Αίσιο ήταν το τέλος για την περιπέτεια που είχε 33χρονος ορειβάτης, από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης, στον Όλυμπο.

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 5 το απόγευμα, όταν ο ορειβάτης με καταγωγή από τη Χαλκιδική, κάλεσε μέσω του 112 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, αναφέροντας πως έχει αποπροσανατολιστεί ενώ βρίσκεται στις πλαγιές του Μύτικα.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της 8ης ΕΜΑΚ (δύο ομάδες με 7 άτομα), ένα όχημα με 2 άτομα από την Π.Υ. Ελασσόνας, ενώ έσπευσαν προς ενίσχυση και 4 άτομα από τη 2η ΕΜΑΚ.

Οι πυροσβέστες που βρέθηκαν στις πλαγιές του Ολύμπου επιχείρησαν υπό αντίξοες συνθήκες, καθώς όλα είχαν καλυφθεί από πυκνή ομίχλη.

Ο ορειβάτης εντοπίστηκε μετά τις 10 το βράδυ και ξεκίνησαν με τα πόδια την κατάβαση προς το ΚΕΟΑΧ, όπου είχαν σταθμεύσει τα οχήματα της Πυροσβεστικής.

Η γενική εικόνα για την κατάσταση της υγείας του 33χρονου ήταν καλή, ενώ με όχημα της Πυροσβεστικής μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας για καθαρά προληπτικούς λόγους.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μετά τις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.