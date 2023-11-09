Αποχή από όλες τις δίκες συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και των ΝΠΔΔ του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα, ενώπιον πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων από την Πέμπτη 9 Nοεμβρίου 2023 μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, χωρίς να αποκλείεται νέος κύκλος περαιτέρω κινητοποιήσεων, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ αντιδρώντας στα νέα μέτρα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΔΣΑ έχει ως εξής :

Η Κυβέρνηση με την εισαγωγή τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος, στο όνομα της δήθεν καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, στην πραγματικότητα «κλείνει το μάτι» στην φοροδιαφυγή των μεγάλων εισοδημάτων, υιοθετώντας την πρακτική «καλύτερα λίγα από πολλούς, παρά πολλά από λίγους». Στην κατεύθυνση αυτή, χαρακτηρίζει, συλλήβδην, ως φοροφυγάδες το σύνολο των ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων και πλήττει αποφασιστικά την μεσαία τάξη, τον κορμό της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Προφανώς, ζήλεψε τη δόξα του «νόμου Κατρούγκαλου» μεταθέτοντας τον τομέα της παρέμβασής της από το ασφαλιστικό στο φορολογικό πεδίο, χωρίς να ξεχνάμε την πρόσφατη υπέρογκη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών από την παρούσα κυβέρνηση.

Η φορολόγηση με βάση τεκμαρτό εισόδημα, για εισόδημα δηλαδή που δεν έχει αποκτηθεί, δεν καταπολεμά την φοροδιαφυγή αλλά οδηγεί σε επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης και σε αφανισμό δυναμικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας.

Η επίκληση ότι τα τεκμήρια είναι μαχητά, προφανώς απευθύνεται σε αδαείς αφού είναι γνωστό από την εμπειρία του παρελθόντος, ότι οι όποιες προσπάθειες αμφισβήτησης έχουν αποδειχθεί, ατελέσφορες. Όπως επίσης, αδόκιμη και εκ του πονηρού είναι και η προσπάθεια ταύτισης των ελεύθερων επαγγελματιών με τους μισθωτούς, δεδομένου ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι διαφορετική κατηγορία από αυτή των μισθωτών ούτε αφορολόγητο εισόδημα έχουν ούτε τις εκπτώσεις και τις απαλλαγές των μισθωτών. Περαιτέρω δε, χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος, όχι ο καθαρός φορολογητέος μισθός του μισθωτού αλλά ο μικτός μισθός, συνυπολογιζομένων και των ασφαλιστικών εισφορών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.