Στον εισαγγελέα αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα, η μητέρα και η αδερφή της Φαίης Μπακογιώργου που είχε βρεθεί δολοφονημένη και τυλιγμένη σε κουβέρτα, πρωινές ώρες στις 8-10-2021 σε πεζοδρόμιο στην Κυψέλη.

Μαζί με την μητέρα και την αδελφή, το κατώφλι του εισαγγελέα αναμένεται να περάσει και η σπιτονοικοκυρά που φιλοξενούσε την άτυχη νεαρή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές κεντρικό ρόλο στην εκμετάλλευση της Φαίης έπαιζε η σπιτονοικοκυρά της. Η γυναίκα που υποτίθεται την φιλοξενούσε μαζί με την αδελφή της και την μητέρα της, ήταν η γυναίκα που είχε στήσει το κολαστήριο για την άτυχη 23χρονη.

Την εξέδιδε, την έβαζε να επαιτεί, την έσπρωχνε σε αυτοκίνητα στήνοντας δήθεν ατυχήματα για να λαμβάνει αποζημιώσεις και την ξυλοκοπούσε χωρίς έλεος. Ολα αυτά μπροστά στην μητέρα της και την αδελφή της που φέρονται να μην αντιδρούσαν.

Χθες οι αρχές προχώρησαν στις συλλήψεις των τριών γυναικών. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν ενταλμάτων που έβγαλε η εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση

Η άτυχη 23χρονη μητέρα είχε βρεθεί νεκρή στις 8 Οκτωβρίου 2021 στην οδό Τύχης στα Πατήσια, αφού για αρκετό καιρό είχαν χαθεί τα ίχνη της.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κατά την προανάκριση των δικαστικών αρχών, ελήφθησαν μαρτυρικές καταθέσεις οι οποίες έκαναν λόγο για ένα συνεχές μαρτύριο που ζούσε η 23χρονη

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ανάμεσα στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 3 συλληφθείσες, είναι και αυτές της εμπορίας ανθρώπων κατά συρροή και ανθρωποκτονία με δόλο.

Όπως τόνισε η δικηγόρος του πατέρα της Φαίης, Βούλα Δημητριάδου, η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και υπάρχει ηθική ικανοποίηση καθώς όλη η νομική ομάδα εργάστηκε πολύ σκληρά προκειμένου να δικαιωθεί η ψυχή της 23χρονης.

Πηγή: skai.gr

