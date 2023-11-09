Το κόκκινο χαλί είχε στρωθεί από νωρίς έξω από τον κινηματογράφο Ολύμπιον, μέχρι το ύψος του ημικυκλικού δρόμου πάνω από την πλατεία Αριστοτέλους.

Όλη αυτή τη διαδρομή οριοθετούν κιγκλιδώματα, έξω από τα οποία περιμένει υπομονετικά πλήθος κόσμου.

Λίγο πριν τις 11 το βράδυ, ένα πολυτελές αυτοκίνητο σταματά στο σημείο, η πόρτα πίσω από τον οδηγό ανοίγει ακριβώς στην αρχή του κόκκινου χαλιού και αποβιβάζεται η πολυαναμενόμενη Ιταλίδα σταρ.

<br>

Εν μέσω επιφωνημάτων, φλας και εκφράσεων λατρείας, η Μόνικα Μπελούτσι περπατά, χαιρετά ευγενικά τον κόσμο και στέλνει ένα φιλί στον αέρα.

Στην αίθουσα του Ολύμπιον έχουν ήδη πάρει τις θέσεις τους όσοι έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για την sold out προβολή της ταινίας "Μαρία Κάλλας: επιστολές και αναμνήσεις" των Τομ Βολφ και Γιάννη Δημολίτσα και με την άφιξή της ξεσπούν σε χειροκροτήματα.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης την υποδέχεται και καλεί στη σκηνή τον Γιάννη Δημολίτσα.

"Αυτό που θα δούμε σήμερα, σίγουρα δεν είναι ένα ντοκιμαντέρ για τη Μαρία Κάλλας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε ένα ντοκιμαντέρ για την Μόνικα Μπελούτσι, τη Μόνικα αν θέλετε, η οποία ενσαρκώνει τη Μαρία, μέσα από τα γράμματα της", εξήγησε ο Έλληνας σκηνοθέτης.

Στη συνέχεια "σύστησε" στο κοινό τους υπόλοιπους συντελεστές και τέλος, "ήρθε η στιγμή που όλοι περιμένατε", όπως είπε ο κ. Ανδρεαδάκης.

Η εκθαμβωτική Μόνικα Μπελούτσι ανέβηκε στη σκηνή του Ολύμπιον. "Δεν θέλω να πω πολλά για την ταινία, θα την ανακαλύψετε μόνοι σας. Όπως όλοι ξέρετε, η Ελλάδα είναι βαθιά, βαθιά, βαθιά μέσα στην καρδιά μου. Σας ευχαριστώ πολύ", ήταν τα λίγα λόγια που είπε. 'Αλλωστε, το βράδυ της Παρασκευής, θα βρίσκεται και πάλι στον ίδιο χώρο με αφορμή την προβολή της ταινίας "Μαλένα", οπότε και θα βραβευτεί από το 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο, για το σύνολο της προσφοράς της στο σινεμά.

Η προβολή της ταινίας που ακολούθησε, εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών για το Έτος Μαρία Κάλλας, με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη γέννηση της κορυφαίας σοπράνο.

