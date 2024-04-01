«Όλοι Μαζί Μπορούμε»: Κλείσιμο εγγραφών για τον Αγώνα Δρόμου της Πάρνηθας - Ενημέρωση για την παραλαβή της ατομικής χρονομέτρησης

Οι εγγραφές για τον Αγώνα Δρόμου του Όλοι Μαζί Μπορούμε στην Πάρνηθα έκλεισαν.

Οι δρομείς που θα τρέξουν την ερχόμενη Κυριακή 7 Απριλίου, μπορούν να παραλάβουν το πακέτο της ατομικής τους χρονομέτρησης, την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Απριλίου, από τις 10 το πρωί, έως τις 6 το απόγευμα, από το Μετρό του Συντάγματος (είσοδος από τη Πλατεία Συντάγματος, ακριβώς απέναντι από τα εκδοτήρια).

Το πακέτο, εκτός από το chip (τσιπ) της ατομικής χρονομέτρησης, θα περιλαμβάνει επίσης, ένα T-Shirt στο μέγεθός που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους, το καπέλο του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ και μερικές οδηγίες για την ημέρα του Αγώνα Δρόμου στην Πάρνηθα.

Οι εγγραφές για τους άλλους δύο Αγώνες Δρόμου συνεχίζονται.

Όσοι επιθυμείτε να εγγραφείτε για τον Αγώνα Δρόμου της Πεντέλης, μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο oloimaziboroume.gr, μέχρι και την Κυριακή 7 Απριλίου, ενώ για τον Αγώνα Δρόμου του Υμηττού, οι εγγραφές κλείνουν την Κυριακή 14 Απριλίου, στις 12 το βράδυ.

Με τα έσοδα των αγώνων θα αγοραστούν δέντρα που θα φυτευτούν στο βουνό που θα τρέξει ο καθένας.

