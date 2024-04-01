Στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την περιστολή της δραστηριότητας ατόμων, που καταλαμβάνουν αυθαίρετα δημόσιους χώρους και τμήματα οδών και πεζοδρομίων για την εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης πελατών καταστημάτων, νυχτερινές ώρες της 30 προς 31-3-2024 πραγματοποιήθηκε στοχευμένη εξόρμηση από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, σε κέντρα διασκέδασης στο κέντρο της Αθήνας.

Αποτέλεσμα των ελέγχων ήταν η σύλληψη τεσσάρων ατόμων στο Κολωνάκι, εκ των οποίων οι τρεις παραλάμβαναν τα οχήματα και ένας ήταν ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος.

Ειδικότερα, οι συλληφθέντες παραλάμβαναν τα οχήματα των πελατών, τους παρέδιδαν αριθμημένα αποκόμματα και στη συνέχεια τοποθετούσαν στο παρμπρίζ των οχημάτων αλλό απόκομμα.

Στη συνέχεια, πάρκαραν τα αυτοκίνητα όπου έβρισκαν - σε οδούς, πεζοδρόμια κ.λπ. δημόσιους χώρους.

Κατά την αποχώρησή τους από τα καταστήματα οι οδηγοί έναντι χρηματικού αντιτίμου και χωρίς την έκδοση φορολογικού παραστατικού (απόδειξη), παραλάμβαναν τα κλειδιά των οχημάτων τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας με τις σε βάρος τους σχηματισθείσες δικογραφίες, στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Παράλληλα ενημερώθηκαν συναρμόδιες υπηρεσίες για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες.

Πηγή: skai.gr

