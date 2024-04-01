Σοβαρό τροχαίο συνέβη στις 10 το πρωί στο χωριό Πατρίδα Βέροιας, όταν οδηγός αυτοκινήτου έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου παρασύροντας δύο γυναίκες.

Σύμφωνα με το veriotis.gr, ο οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου που εκινείτο στον κεντρικό δρόμο της Πατρίδας, κατευθυνόμενος προς Νάουσα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, το οποίο εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε επάνω σε στάση αστικού λεωφορείου, χτύπησε σε τσιμεντένια περίφραξη και τούμπαρε σχεδόν μέσα στην αυλή ενός σπιτιού.

Εκείνη την ώρα στη στάση περίμεναν δύο γυναίκες, μια ηλικιωμένη περίπου 70 ετών και μια κοπέλα περίπου 20 ετών, οι οποίες τραυματίστηκαν σοβαρά.

Το ΙΧ χτύπησε την ηλικιωμένη η οποία πετάχτηκε και σύρθηκε για αρκετά μέτρα, χτύπησε σε περίφραξη και κατέληξε σοβαρά τραυματισμένη μέσα σε αυλή σπιτιού.

Από τον δυνατό θόρυβο της σύγκρουσης ο κόσμος πετάχτηκε από τα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους. Μια γυναίκα, στο σπίτι της οποίας κατέληξε το ΙΧ, εντόπισε, λίγα μέτρα πιο πέρα, τραυματισμένη την ηλικιωμένη γυναίκα η οποία δεν είχε σφυγμό και ήταν σοβαρά τραυματισμένη.

Ασθενοφόρο έφτασε άμεσα στο σημείο και οι διασώστες προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ προκειμένου να επαναφέρουν την γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βέροιας. Δυστυχώς όμως, υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της.

Η 20χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Βέροιας, βαρύτατα τραυματισμένη, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη να την κρατήσουν στη ζωή. Λίγη ώρα αργότερα, δυστυχώς υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του veriotis.gr, ο οδηγός του ΙΧ, περίπου 60 ετών, απεγκλωβίστηκε από το αυτοκίνητο, από το παράθυρο του οδηγού, έχοντας τις αισθήσεις του και τραυματισμένος στο πρόσωπο, λέγοντας ότι έχασε τον έλεγχο του οχήματός του γιατί ζαλίστηκε.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνά η Τροχαία Βέροιας.

