Την αναβολή της προγραμματισμένης για τις 29 Απριλίου συναυλίας των μουσικών συνόλων του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) στο θέατρο Ολύμπια, εισηγείται ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας στο Δ.Σ. του Οργανισμού, μετά τις αντιδράσεις.

Η διοργάνωση της συναυλίας είχε αποφασιστεί τον Μάιο του 2023 από την προηγούμενη διοίκηση του ΟΠΑΝΔΑ και είχε τεθεί υπό την αιγίδα της πρεσβείας του Ισραήλ.

Συνεκτιμώντας τις δραματικές εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, την απόφαση του Σωματείου Εργαζομένων Μουσικών του Δήμου («σε περίπτωση τέλεσης της συναυλίας, οι συνθήκες ίσως δεν θα είναι ασφαλείς τόσο για τους συντελεστές, όσο και για το κοινό» και τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, κρίνεται ότι η συναυλία των μουσικών συνόλων του ΟΠΑΝΔA πρέπει να αναβληθεί για λόγους ασφαλείας, τονίζει ο Δήμος.

Πηγή: skai.gr

