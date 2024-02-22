Όλοι Μαζί Μπορούμε: Ετήσιος απολογισμός δράσεων 2023

Η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ και το 2023 ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. Από τον Ιανουάριο έως και το Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκαν απολογιστικά, οι παρακάτω δράσεις:
- 450.000kg ανθρωπιστικής βοήθειας συγκεντρώθηκαν και απεστάλησαν στους σεισμόπληκτους της Τουρκίας & της Συρίας.
- 89.928,00€ συγκεντρώθηκαν από τη Συναυλία «Αντώνης Βαρδής, με μια αγκαλιά τραγούδια».
- 39.743,00€ συγκεντρώθηκαν από το «Με ένα cl1ck μπορείς».
- 15.794,00€ συγκεντρώθηκαν από τον πενταψήφιο αριθμό «19817».
- 57.377,00€ συγκεντρώθηκαν από θεατρικές παραστάσεις.
- 69.931,00€ συγκεντρώθηκαν από δωρεές καταθετών, στο τραπεζικό λογαριασμό του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.
- 144.367kg τρόφιμα & είδη καθαριότητας συγκεντρώθηκαν από τα καλάθια του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜE, που είναι τοποθετημένα σε Super Market, για τις Μητροπόλεις όλης της χώρας.
- 133.250€ διατέθηκαν για την αγορά τροφίμων μακράς διάρκειας & ειδών ατομικής υγιεινής για 104 φορείς.
- 66.430€ διατέθηκαν για την αγορά 154 τόνων ζωοτροφών, για τους κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας, που πλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel.
- 63.072 μονάδες αίματος συγκεντρώθηκαν από 2.044 αιμοδοσίες που έγιναν σε όλη τη χώρα.
- 17.702 δένδρα φυτεύτηκαν σε 16 αναδασώσεις και πραγματοποιήθηκαν 4 δράσεις ποτισμάτων.
- 16.373kg φρούτα & λαχανικά συγκεντρώθηκαν από τον πάγκο του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, που βρισκόταν σε Λαϊκές Αγορές της Αττικής, για να ενισχύσει φορείς & ιδρύματα.
- 11.874€ διατέθηκαν για την αγορά δενδρυλλίων για τις δενδροφυτεύσεις.
- 2650 κιβώτια συγκεντρώθηκαν με σχολικά είδη για τα Σχολεία των πλημμυροπαθών περιοχών της Θεσσαλίας.
- 1442 κιβώτια με χριστουγεννιάτικα δώρα συγκεντρώθηκαν σε 60 Δήμους της Αττικής.
- 248 κιβώτια με φάρμακα συγκεντρώθηκαν για τα Κοινωνικά Φαρμακεία Δήμων της Αττικής & της Θεσσαλονίκης.
Πραγματοποιήθηκαν 4 σεμινάρια για το Alzheimer.
Πραγματοποιήθηκαν 4 δράσεις υποβρύχιων καθαρισμών στο Μικρολίμανο Πειραιά, στο Λιμένι Λακωνίας, στο Φαληράκι Ρόδου και στο λιμάνι Ερμούπολης στη Σύρο.
5.197 εθελοντές στηρίζουν τις δράσεις του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.
Και η προσπάθεια του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ συνεχίζεται.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.