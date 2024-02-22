Πορεία προς το υπουργείο Υγείας πραγματοποίησαν το πρωί οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της χώρας, όπου είχαν συνάντηση με τον υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους

Οι υγειονομικοί συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Μαβίλη το πρωί της Πέμπτης στις 8.30 π.μ, στο πλαίσιο της στάσης εργασίας στη Αττική από τις 8 π.μ. έως τις 3 μ.μ. και της 24ωρης απεργίας στην περιφέρεια, που αποφάσισε η ΠΟΕΔΗΝ.

Πηγή: skai.gr

