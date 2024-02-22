Περισσότερο προσεκτικοί θα πρέπει να είναι εφεξής «θερμόαιμοι» πολίτες μέσα σε νοσοκομεία και άλλες δομές υγείας.

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που ψηφίζεται σήμερα από την ολομέλεια, έχει περιληφεί άρθρο που ορίζει ότι «όποιος εισέρχεται σε δοµές παροχής υπηρεσιών υγείας, συµπεριλαµβανοµένων των κινητών µονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας ή προσεγγίζει κινητές µονάδες παροχής υγειονοµικών υπηρεσιών άµεσης βοήθειας και µε οποιονδήποτε τρόπο, ιδίως µε φωνασκίες, θόρυβο, ύβρεις ή απειλές κατά του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, εργαζοµένων, υπαλλήλων ή ασθενών διαταράσσει τη λειτουργία τους, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηµατική ποινή και αν η πράξη συνδέεται µε πρόκληση βιαιοπραγίας, µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηµατική ποινή».

Το ίδιο προσεκτικοί θα πρέπει να είναι και όσοι εισέρχονται εφεξής σε χώρο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και µε οποιονδήποτε τρόπο, ιδίως µε φωνασκίες, θόρυβο, ύβρεις ή απειλές κατά του εκπαιδευτικού προσωπικού, εργαζοµένων, υπαλλήλων ή µαθητών διαταράσσουν τη λειτουργία του, γιατί θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις ίδιες ποινές.

Στη συγκεκριμένη διάταξη αναφέρθηκε, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, σε παρέμβασή του νωρίτερα στην ολομέλεια. «Στις 12 Μαρτίου είναι η ευρωπαϊκή ημέρα κατά της βίας εναντίον των γιατρών και των νοσηλευτών. Δεν το γνώριζα. Με ενημέρωσε σήμερα γιατρός που με κάλεσε στο τηλέφωνο για να με προσκαλέσει σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη που θα είναι αφιερωμένη σε αυτή την ημέρα. Γιατί με θυμήθηκαν να με καλέσουν; Διότι στο νομοσχέδιο, για πρώτη φορά, υπάρχει διάταξη η οποία προστατεύει τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τους διασώστες του ΕΚΑΒ, από τη βία που ασκείται εναντίον τους, όταν ασκούν τα καθήκοντά τους», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης και πρόσθεσε:

«Ακούμε κριτική (σ.σ. από τα κόμματα της αντιπολίτευσης) ότι νομοθετούμε με βάση ένα λαϊκό αίσθημα. Όχι. Νομοθετούμε με βάση τις πραγματικές ανάγκες. Φαντάζομαι θα μας καλέσουν καθηγητές και δάσκαλοι. Γιατί για πρώτη φορά νομοθετούμε και δημιουργούμε ποινικά αδικήματα για όσους ασκούν πράξεις βίας εναντίον τους. Αυτό δεν είναι ποινικός λαϊκισμός. Είναι μια γνήσια απάντηση σε υπαρκτά προβλήματα του ελληνικού λαού και κοινωνικών ομάδων που δρουν για το καλό του κοινωνικού συνόλου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

