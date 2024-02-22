EL PAIS: Η Άνδρος στους 10 καλύτερους εναλλακτικούς προορισμούς της Ευρώπης για το 2024

Την Άνδρο περιλαμβάνει ο νέος κατάλογος με τους δέκα ιδανικούς εναλλακτικούς Ευρωπαϊκούς προορισμούς που προτείνει για το 2024 η εφημερίδα EL PAIS

«Χωρίς τα μεγάλα πλήθη τουριστών, αυτά τα μέρη δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα μεγάλα τουριστικά ονόματα της Ευρώπης», τονίζουν στην εισαγωγή οι ταξιδιωτικοί συντάκτες της δημοφιλούς Ισπανικής εφημερίδας που ξεκινούν το άρθρο με μια εντυπωσιακή φωτογραφία από τη γνωστή παραλία του Κυκλαδίτικου νησιού, «Της Γριάς Το Πήδημα» και ταυτόχρονα προτρέπουν τους εκατομμύρια αναγνώστες τους να ξεφύγουν από τα τετριμμένα.

Στην 5η θέση της λίστας βρίσκεται η 'Ανδρος που όπως διαπιστώνει η εφημερίδα, «ταυτίζεται με την πεζοπορία και αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση μεταξύ των ελληνικών νησιών. Οι απαστράπτουσες παραλίες, οι αρχαιολογικοί χώροι, οι ορεινές περιοχές, η εντυπωσιακή βλάστηση, τα νεοκλασικά αρχοντικά και τα πανέμορφα χωριά έχουν ξεφύγει από τα "δίχτυα" του μαζικού τουρισμού, ενώ η πρωτοβουλία Andros Routes έχει δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό περιπατητικό δίκτυο».

Σημειώνεται πως ο Δήμος 'Ανδρου έχει αποσπάσει ήδη θετικά σχόλια για τη νέα διεθνή διάκριση στο πλαίσιο ενημέρωσης επαγγελματιών και οργανωτών ταξιδίων από Ισπανία και άλλες αγορές.

«Η 'Ανδρος είναι ένας προορισμός με δυναμική που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η εγγύτητα από την Αθήνα και η αυθεντικότητα μαζί με τη φύση, τα activities και τις τέχνες δημιουργούν μια μοναδική "μαγιά" εξαιρετικής ποιότητας», προσθέτει ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τον Τουρισμό στον Δήμο 'Ανδρου, Νίκος Μουστάκας. Ο «δεκάλογος» των εναλλακτικών προορισμών της EL PAIS περιλαμβάνει στις υπόλοιπες θέσεις την Τάρτου της Εσθονίας, το Τρεβίζο, το Αυστριακό Κουφστάιν, τη Λαπωνία, το Φράιμπουργκ, το Ντελφτ στην Ολλανδία, την Μπράγκα της Πορτογαλίας, το Ελβετικό εθνικό πάρκο και τη Νορβηγική Σέντζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

