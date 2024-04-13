Η πρόοδος στον τομέα της φαρμακολογίας έχει αυξήσει το προσδόκιμο της ζωής τα τελευταία χρόνια, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει να μας απαλλάξει από τις ασθένειες, οι οποίες εμφανίζονται πλέον πολύ νωρίτερα στη ζωή και σε πολλούς περισσότερους ανθρώπους σε σχέση με το παρελθόν. Είναι αναπόφευκτο αυτό; Όχι απαντούν οι ειδικοί, οι οποίοι μοιράστηκαν με το κοινό του 9oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, επιστημονικά αποδεδειγμένα tips για μακρά και καλή ζωή. Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, πραγματοποιείται στους Δελφούς 10-13 Απριλίου και τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

«Τα τελευταία 70 χρόνια το προσδόκιμο επιβίωσης έχει μεγαλώσει, κυρίως χάρη στα καλά φάρμακα που διαθέτουμε. Ωστόσο, το ψυχο-κοινωνικό στρες είναι παντού παρόν ξεκινώντας ήδη από την εμβρυική κιόλας ηλικία, ενώ νωρίς στη ζωή ξεκινούν επίσης η υπερβαρότητα και η παχυσαρκία» ανέφερε ο Γιώργος Χρούσος, Καθηγητής Παιδιατρικής & Ενδοκρινολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Ένα τρίτο των παχύσαρκων και υπέρβαρων στην ηλικία των 50 ετών έχουν το πλήρες μεταβολικό σύνδρομο κι άλλο ένα τρίτο έχουν μερικό μεταβολικό σύνδρομο, ενώ η χρόνια ενεργοποίηση του συστήματος του στρες συνδυάζεται με την αύξηση της κορτιζόλης και των φλεγμονωδών κυτοκινών, επισήμανε ο κος Χρούσος. Τι σημαίνει αυτό; Ψυχοσωματικά, κατάθλιψη, εξαρτήσεις, αντικοινωνική συμπεριφορά, μείωση λίμπιντο, κούραση, πόνος, αύξηση βάρους, φλεγμονές, ανοσοποιητική δυσλειτουργία, υπογονιμότητα, καρδιαγγειακή νόσος, άνοια, οστεοπενία, πρόωρη γήρανση, προδιάθεση για μολύνσεις και ανάπτυξη καρκίνου, μεταξύ άλλων. Τι μπορούμε να κάνουμε για να ζούμε περισσότερο και καλά; Ανατρέχοντας στον Ιπποκράτη, ο κος Χρούσος ανέφερε: διατροφή, άσκηση, ύπνος, κανονική συχνότητα ύπνου και γευμάτων, διαχείριση του στρες. «Εφαρμόζοντας από νωρίς αυτά τα απλά πράγματα, έχεις ένα ανθεκτικό ξεκίνημα για την ζωή».

«Έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε το προσδόκιμο επιβίωσης. Τι γίνεται όμως με τα χρόνια που ζούμε χωρίς ασθένεια ή αναπηρία; Φαίνεται πως αυτό δεν το καταφέραμε» ανέφερε η Καλλιόπη Καλαϊτζή, MD Founder & chief medical officer, The longevity & wellbeing clinic, Greece, επισημαίνοντας ότι από τα 56 εκ. θανάτων που κατέγραψε ο ΠΟΥ το 2015, τα 40 οφείλονταν σε νοσήματα που μπορούν να προληφθούν. Γιατί συμβαίνει αυτό; «Φαίνεται πως τα συστήματα υγείας είναι περισσότερο συστήματα ασθένειας και λιγότερο συστήματα υγείας, παρότι αυτό που προσδιορίζει την πιθανότητα να πεθάνουμε νωρίς έχει να κάνει μόνο κατά 10% με το σύστημα υγείας. Ένα 40% έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής κι ένα 30% έχει να κάνει με τη γενετική. Άρα όλα μας τα χρήματα τα δίνουμε σε αυτό το 10% και κλείνουμε τα μάτια στο 90% που μπορεί να παίζει σημαντικότερο ρόλο» τόνισε. Κι αν το να κάνουμε αλλαγές στον τρόπο ζωής μας φαίνεται ακριβό σε ατομικό επίπεδο, για τα συστήματα υγείας στην πραγματικότητα συνιστά εξοικονόμηση πόρων. Κάποιοι λένε ότι μπορούμε να το πετύχουμε στο μέλλον με τα φάρμακα. Τι μπορούμε να κάνουμε άμεσα; Μελέτες δείχνουν πως «το να μην έχεις καπνίσει ποτέ, να έχεις φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος (BMI ≤23), η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, η υγιεινή (μεσογειακή) διατροφή και η φυσική δραστηριότητα για 30 λεπτά την ημέρα» μπορούν να προσφέρουν έως και 43 επιπλέον υγιή χρόνια ζωής, κατέληξε.

Παίρνοντας τον λόγο ο Θοδωρής Φέσσας, Πρόεδρος, Quest Holdings ανέφερε ότι το 50% των δαπανών υγείας αφορά στην αντιμετώπιση μόλις πέντε μακροχρόνιων ασθενειών, με το 20% του ΑΕΠ στις ΗΠΑ να απορροφάται από το σύστημα υγείας. «Άρα ένας υγιής πληθυσμός, πέρα από την ελάφρυνση των εξόδων υγείας, προσφέρει και στην οικονομία αφού υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά εργασίας» συμπλήρωσε, τονίζοντας τα οφέλη που έχει η τεράστια πρόοδος της τεχνολογίας για να ζούμε περισσότερο και καλύτερα. Σε επίπεδο διάγνωσης για παράδειγμα, η ετήσια MRI θα μπορούσε να εντοπίσει μία ασθένεια πριν εκδηλωθεί ή στα αρχικά της στάδια, ενώ τα wearables θα μπορούσαν να μας προφυλάξουν από καρδιαγγειακά επεισόδια, ανέφερε ο κος Φέσσας.

