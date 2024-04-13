Άφαντος παραμένει ο 15χρονος μαθητής Γυμνασίου που γρονθοκόπησε 17χρονο έξω από το ΕΠΑΛ Αιγίου, παρά τις αναζητήσεις των αστυνομικών για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Η καταγγελία

Το θύμα αν και από την πρώτη στιγμή απευθύνθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αιγιαλείας και κατήγγειλε τον δράστη, δεν υπέβαλε μήνυση, δηλώνοντας πως δεν επιθυμεί την ποινική του δίωξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος», πίσω από αυτή την απόφαση «κρύβεται» η οικονομική αδυναμία της οικογένειας να πληρώσει παράβολο αξίας 100 ευρώ. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας για υποθέσεις, όπως ελαφρές σωματικές βλάβες, εξύβριση, απειλή και άλλες παρόμοιες, θα πρέπει ο μηνυτής να καταβάλει το συγκεκριμένο ποσό, προκειμένου να ξεκινήσει η ποινική διαδικασία.

Ωστόσο, ο εισαγγελέας που ενημερώθηκε για το περιστατικό άσκησε αυταπάγγελτη ποινική δίωξη.

Η επίθεση



Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο 17χρονος στους αστυνομικούς του ΑΤ Αιγιαλείας, το μεσημέρι Τρίτης και ενώ βρισκόταν έξω από το ΕΠΑΛ, τον προσέγγισε ο 15χρονος και του έριξε μπουνιά στη μύτη. Οπως αποκάλυψε η «Π», πριν την επίθεση ο δράστης τον πλησίασε λέγοντάς του «εσύ δεν είσαι που μ’ είχες σπρώξει τις προάλλες;».

Προ ημερών, σύμφωνα με τον όσα φέρεται να κατέθεσε το θύμα, ο 15χρονος είχε έρθει στα χέρια με συμμαθητή του, μ’ εκείνον να μπαίνει στη μέση για να τους χωρίσει.

Ολα ξεκίνησαν το πρωί της Τρίτης, όταν κατά τη διάρκεια διαλείμματος ο δράστης που είχε μεταβεί στο σχολείο πλησίασε στα κάγκελα, φωνάζοντας τον 17χρονο με πρόσχημα να του δώσει λεφτά για να του αγοράσει καφέ από το κυλικείο. Ο μαθητής τον αγνόησε με τον 15χρονο να τον εξυβρίζει. Δεν σταμάτησε όμως εκεί, τον περίμενε μέχρι να σχολάσει, οπότε και του επιτέθηκε. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αιγίου για προληπτικούς λόγους.

Με «παρελθόν» ο 15χρονος μαθητής

Ο ανήλικος που είναι «γνωστός» στις Αρχές, μετά την απόφαση για αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, εξαιτίας παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς μετακινήθηκε από γυμνάσιο του Αιγίου, όπου φοιτούσε σε σχολείο των Καμαρών.

