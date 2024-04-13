Σμαράγδα Αδαμοπούλου: «Η επαφή μου με τα πάντα φιλτράρεται μέσα από πολύ έντονα συναισθήματα»

Αν και ανήκει στη γενιά που έπρεπε να βρει δουλειά και να επιβιώσει μέσα στην κρίση, το ταλέντο και η τύχη έπαιξαν σημαντικό ρόλο ώστε να πετύχει το σκοπό της. Ο λόγος για τη Σμαράγδα Αδαμοπούλου, τη Ματούλα από τη δραματική σειρά του ΣΚΑΪ «Οι Πανθέοι», που μιλά αποκλειστικά στο skai.gr για τη συγκεκριμένη συνεργασία και αποκαλύπτει κάποιες από τις εξελίξεις που θα δούμε προσεχώς...

Ποια είναι η αίσθηση που σας έχει αφήσει η φετινή τηλεοπτική σεζόν;

Έγιναν πολλές και ωραίες σειρές. Μία μεγάλη γκάμα από την οποία το κοινό είχε την ευκαιρία να δει και να επιλέξει ποια είναι η αγαπημένη του.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει η μεγάλη γκάμα προτάσεων μυθοπλασίας. Πώς βλέπετε αυτό το γεγονός;

Τα χρόνια αυτά τα βρίσκω πολύ λειτουργικά καθώς βγήκαν νέοι άνθρωποι, σε όλους τους τομείς, και έβαλαν το λιθαράκι τους για καλή και ποιοτική τηλεόραση.

Παρόλα αυτά όμως, υπάρχει μία φήμη που θέλει την επόμενη σεζόν να μειώνονται αισθητά. Σας αγχώνει;

Ναι. Νομίζω θα άγχωνε κάθε συνάδελφό μου που ασχολείται με αυτόν τον τομέα. Ανήκω στη γενιά που έπρεπε να βρει δουλειά και να επιβιώσει μέσα στην κρίση, επομένως αυτή η αγωνία υπάρχει και θα υπάρχει. Ήδη το επάγγελμά μας είναι δύσκολο και μέχρι τώρα ήταν μια ανάσα αυτό το διάστημα. Το μόνο που ίσως κατευνάζει την αγωνία μου είναι ότι οι θεατές αγαπούν τη μυθοπλασία και έχουν γίνει απαιτητικοί. Όταν το κοινό ζητάει, σίγουρα θα υπάρχει και η ανάλογη προσφορά. Μην ξεχνάμε πως σε αυτό έχουν συντελέσει πολύ και οι ξένες πλατφόρμες που ήρθαν στην Ελλάδα στη διάρκεια της πανδημίας.

Πώς θα περιγράφατε τη συνεργασία σας με τους «Πανθέους»;

Η συνεργασία μου με τους «Πανθέους» ήταν μαγική! Συνάντησα υπέροχους ηθοποιούς που πάντα ήθελα να συνεργαστώ και έκανα καινούριες φιλίες που θα τις έχω σαν φυλαχτό. Όλο το συνεργείο καθώς και οι ηθοποιοί φροντίσαμε να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Είμαι ευγνώμων για αυτή τη συνεργασία. Υγιής και ωραία.

Ποια είναι η σχέση σας με την αναγνωρισιμότητα;

Πάντοτε ήμουν άνθρωπος εξωστρεφής. Μιλούσα και χαιρετούσα τον κόσμο. Είχα και έχω ανάγκη την επαφή με τον κόσμο, οπότε δεν έχω καταλάβει μεγάλη διαφορά! Απλά τώρα ίσως να μην ξεκινάω εγώ την κουβέντα και να την ξεκινάνε εκείνοι...

Έχετε δεχθεί κάποια περίεργη αντίδραση;

Δεν θα έλεγα πως έχω δεχτεί κάποια περίεργη αντίδραση. Το μόνο που θα μπορούσα να πω είναι πως επειδή εκτίθεσαι, ο κόσμος εσφαλμένως νομίζει πως σε ξέρει και νομίζει πως ξέρει πολλά για εσένα κι εκεί ίσως να θέλει προσοχή. Ωστόσο, είμαι άνθρωπος που βάζω πάντα τα όριά μου και αυτό φαίνεται στο λόγο μου. Λατρεύω την ευγένεια και αυτό που απορρέει από αυτήν και πιστεύω πως αυτό που θα δώσεις αυτό θα δώσει και ο άλλος στον επόμενο. Επομένως, μου αρέσει πολύ όταν με προσεγγίζουν και γίνεται στα παραπάνω πλαίσια.

Έχετε εντοπίσει κοινά στοιχεία με τη Ματούλα που υποδύεστε;

Η Ματούλα με τη Σμαράγδα συναντώνται σε πολλά. Είμαστε και οι δυο δυναμικές, πιστεύουμε σε ιδέες και παλεύουμε για αυτές με όλο μας το είναι, οδηγούμενες από βαθιά αίσθηση του ηθικού κώδικα. Σε ένα στοιχείο που διαφοροποιούμαι πολύ ως προς τη Ματούλα είναι το στοιχείο του έρωτα. Η Ματούλα ακόμα και σε αυτό θα βάλει πίσω όλα τα θέλω της και θα πέσει με τα μούτρα στον αγώνα. Θα δοθεί δηλαδή ολοκληρωτικά σε αυτόν. Από την άλλη, εγώ είμαι πιο πολύ του πάθους. Η επαφή μου με τα πάντα είτε είναι προσωπικό είτε είναι επαγγελματικό φιλτράρεται μέσα από πολύ έντονα συναισθήματα.

Η Ματούλα βρίσκεται στην εξορία. Θα πάρει την απόφαση να το σκάσει απ’ το νησί;

Η Ματούλα δεν μπορεί και δεν πρέπει να κάτσει ήσυχη. Η κοινωνία τους χρειάζεται αυτούς τους ανθρώπους. Άνθρωποι που θυσιάζονται για εκείνη και για την απελευθέρωσή της. Άνθρωποι με πάθος και δύναμη για τις ιδέες τους. Άνθρωποι βαθιά μορφωμένοι που παλεύουν για το συλλογικό καλό. Οπότε κάτι μου λέει πως δεν θα μείνει για πολύ στην εξορία...

Θα μάθει ο Στάθης την ύπαρξη του παιδιού του;

Νομίζω πως επειδή η Ματούλα έχει μέσα της έντονη την αίσθηση του δικαίου και της ηθικής, θα επιλέξει την αποκάλυψη της αλήθειας.

Θα τον διεκδικήσει ξανά;

Έχει μεγάλο έρωτα για τον Στάθη. Τον θέλει πολύ αλλά με τις υπάρχουσες κοινωνικές και πολιτικές καταστάσεις της χώρας -εκείνη την περίοδο- πιστεύω πως δεν θα έχει το μυαλό της στον Στάθη και θα θέλει να πολεμήσει. Η Ματούλα τώρα καλείται να δηλώσει την παρουσία της γιατί αυτό είναι κάτι που ετοίμαζε πάρα πολύ καιρό.

Πώς θα αντιδράσει όταν μάθει για τον γάμο του Στάθη με την Αλέκα;

Σίγουρα θα απογοητευτεί. Πιο πολύ νομίζω με τον εαυτό της που πίστευε σε ιδανικά και βλέπει να καταρρέουν και σε κοινωνικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο.

Ποια είναι τα επόμενα επαγγελματικά σας σχέδια;

Ακόμα δεν γνωρίζω. Ξέρω όμως πως έχω μεγάλη όρεξη για δουλειά και να γνωρίσω νέους ανθρώπους που θα με πάνε παρακάτω. Είναι σημαντικό το διάστημα μεταξύ μιας δουλειάς και μιας επόμενης ο καλλιτέχνης να πάρει χρόνο για τον εαυτό του. Καλό είναι όλες οι έντονες εμπειρίες από την προηγούμενη δουλειά να κατασταλάξουν μέσα του. Αυτό τον καιρό εγώ διαβάζω πολύ, βλέπω ταινίες και θέατρο. Πιστεύω πως στο επάγγελμά μου χρειάζεται συνεχής επαφή με όλες τις τέχνες.

Info: «Οι Πανθέοι» μεταδίδονται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18.40, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

