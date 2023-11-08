Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όταν η μητέρα της Εμμανουέλας συναντήθηκε με λήπτρια που έλαβε το νεφρό της 21χρονης κόρης της.

«Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω τι να πω. Είμαι πολύ συγκινημένη», δήλωσε η Μαρούλα Χωραφά, 52χρονη γυναίκα που επί 10 χρόνια έκανε αιμοκάθαρση, μέχρι την ημέρα που έλαβε το νεφρό της Εμμανουέλας. Η μητέρα της φοιτήτριας, Κέλλυ Καμπάκη, εμφανώς συγκινημένη δήλωσε ότι «αυτή η γυναίκα έχει ένα κομμάτι της Εμμανουέλας μου».

«Χθες όλη μέρα έκλαιγα, σήμερα χαμογελάω. Αυτή η γυναίκα έχει ένα κομμάτι της Εμμανουέλας μου. Και το πιο σημαντικό είναι πως είναι καλά. Όταν πήραμε την απόφαση για τη δωρεά οργάνων δεν ξέραμε τίποτα. Δεν γνωρίζαμε τι σημαίνει ούτε πώς θα νιώσουμε» είπε η μητέρα της Εμμανουέλας και υπογράμμισε την επιθυμία της 21χρονης: «Ήταν αυτό που μας είχε πει το παιδί μας, η επιθυμία της πραγματικότητα. Αλλά τώρα εκ των υστέρων βλέπουμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση».

Μάλιστα, όπως σημείωσε η Κέλλυ Καμπάκη, η οικογένεια της 21χρονης έχει επικοινωνήσει και με τα υπόλοιπα άτομα τα οποία έλαβαν τα όργανα του παιδιού τους.

Σημειώνεται ότι σήμερα συνεχίζεται -μετά τη χθεσινή διακοπή- η δίκη για τον θάνατο της Εμμανουέλας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.