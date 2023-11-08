Σεμινάρια Εξειδίκευσης για όλους από το E-Learning Χρημ/κης Διοικητικής & Διοίκησης Έργων του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Το Πρόγραμμα E-Learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς στηρίζοντας την προσπάθεια των υποψηφίων να λάβουν περισσότερα εφόδια για να γίνουν ανταγωνιστικότεροι και να ενταχθούν πιο εύκολα στην αγορά εργασίας προσφέρει 74 εξειδικευμένα σεμινάρια στα παρακάτω εκπαιδευτικά αντικείμενα: Χρηματοοικονομικά, Λογιστική, SAP, Logistics, Project Management, HR - Self Development, Βάσεις δεδομένων - Στατιστική, Αγγλικά, Πράσινη Ενέργεια.

Το Πρόγραμμα λειτουργεί τα τελευταία 15 χρόνια με υψηλούς δείκτες ικανοποίησης από τους αποφοίτους που αξιολόγησαν την εκπαιδευτική διαδικασία και την υποστήριξη κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει 13.000 εγγραφές συμμετεχόντων και πάνω από 500 εταιρίες το έχουν επιλέξει για την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν εξειδικευμένη γνώση σε επίκαιρα και σύγχρονα εκπαιδευτικά αντικείμενα από έμπειρους διδάσκοντες μέσω εύχρηστης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, ενώ παρακολουθούν τα σεμινάρια από οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή διατηρώντας το δικαίωμα συνεχούς πρόσβασης στο ψηφιακό υλικό κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά τη λήξη του σεμιναρίου. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με πιστωτικές μονάδες ECTS από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

