Μέχρι τις 8 το βράδυ θα παραμείνει κλειστή η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών, μετά τον αποκλεισμό στον οποίο προχώρησαν αγρότες με τρακτέρ και φορτηγά.

Αγρότες με τρακτέρ και φορτηγά, κορυφώνοντας τις κινητοποιήσεις τους λίγο πριν την συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την ερχόμενη Τρίτη, προχώρησαν σε πολύωρη διακοπή της κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών προχωρούν

Σύμφωνα με το thestival.gr, αγρότες και μελισσοκόμοι με τρακτέρ και φορτηγά απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού στο ύψος των Νέων Μουδανιών. Στόχος τους είναι να κρατήσουν το μπλόκο για οκτώ ώρες.

Από την έναρξη των κινητοποιήσεων, οι αγρότες της Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιούσαν συμβολικούς αποκλεισμούς της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, όμως σήμερα θα κορυφωθούν οι διαμαρτυρίες με 8ωρο αποκλεισμό του οδικού άξονα που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τη Χαλκιδική.

Από την έναρξη των κινητοποιήσεων, οι αγρότες της Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιούσαν συμβολικούς αποκλεισμούς της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών και είναι η πρώτη φορά σήμερα που πραγματοποιήθηκε πολύωρος αποκλεισμός, διάρκειας οκτώ ωρών, ενώ όπως είπε μιλώντας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Φιλοκλής Γκοτζιάς, από το μπλόκο της Χαλκιδικής, τις επόμενες ώρες θα αποφασίσουν για τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και όλα θα εξαρτηθούν από την έκβαση της συνάντησης με τον πρωθυπουργό την προσεχή Τρίτη.

Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού διεξάγεται από παράπλευρες οδούς.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Έλενα Χελβατζόγλου, οι αγρότες της Χαλκιδικής ζητούν οικονομικής στήριξη για την ακαρπία της ελιάς αλλά και τα προβλήματα από τα καιρικά φαινόμενα. Παράλληλα, οι αγρότες μοιράζουν ελιές στους διερχόμενους οδηγούς και ζητούν συγγνώμη για την ταλαιπωρία.



Συμβολικοί αποκλεισμοί σε Κάτω Αχαϊα και Αίγιο

Σε συμβολικούς αποκλεισμούς δρόμων θα προχωρήσουν σήμερα και οι αγρότες της Κάτω Αχαϊας και του Αιγίου με τα τρακτέρ να είναι παρατεταγμένα. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ, Χρήστο Στρατουλάκο, αναμένεται το βράδυ οι αγρότες να κλείσουν για 30-45 λεπτά την παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου.

Αντίστοιχη κινητοποίηση αναμένεται να γίνει και στο Αίγιο με τους αγρότες να ετοιμάζονται να κλείσουν είτε την παλαιά εθνική οδό Πατρών- Αθηνών είτε τη νέα εθνική το ρεύμα Αθήνα προς Πάτρα.



Έστησαν άδειες κυψέλες στη Νέα Παραλία οι μελισσοκόμοι

Παράλληλα, διαμαρτυρία στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν νωριτερα μέλη του Συλλόγου Μελισσοκόμων Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr λίγο μετά τις 10 το πρωί, οι μελισσοκόμοι κατέβηκαν με τα οχήματα τους στην Νέα Παραλία και με τις άδειες κυψέλες τους σχημάτισαν δύο γραμμές μεταξύ του Λευκού Πύργου και του αγάλματος του Μ. Αλεξάνδρου.

Αυτό που ζητούν από την κυβέρνηση οι μελισσοκόμοι -όπως αναφέρουν- είναι να εφαρμοστεί η νομοθεσία που αφορά στην παραγωγή και πώληση μελιού και να τους επιτρέπει να βρίσκονται μέσα στα δάση έτσι ώστε να παράγουν το μέλι τους.

Σε δηλώσεις του, το μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Μελισσοκόμων Θεσσαλονίκης, Παντελής Καραγουδάκης, ανέφερε πως “τα πρόβληματά μας, χρόνο με τον χρόνο γίνονται χειρότερα, είναι οι ελληνοποιήσεις, η απαγόρευση εισόδου στα δάση, το υπερβολικό κόστος παραγωγής, το οποίο έχει αυξηθεί τρομακτικά”.

Μάλιστα πρόσθεσε πως αναφορικά με τις ελληνοποιήσεις, “έρευνα της ΕΕ έχει δείξει πως σχεδόν το 100% του εισαγόμενου μελιού είναι πάνω κάτω νοθευμένο. Αυτό σημαίνει πως μπορεί δύο κιλά ελληνικού μελιού να ανακατευτούν με ένα τόνο εισαγόμενο και να ονομαστεί ελληνικό. Παράλληλα, οι ετικέτες που υπάρχουν στα ράφια δεν είναι σωστές. Πρέπει η χώρα προέλευσης να αναγράφεται ευκρινώς. Αντίθετα, βλέπουμε τις 27 ώρες της ΕΕ να είναι κρυμμένες στην πίσω πλευρά”.

Ο κ. Καραγουδάκης υποστήριξε πως η κλιματική κρίση έχει οδηγήσει στην τρομακτική μείωση της παραγωγής. “Πέρυσι η παραγωγή έπεσε στο 80%. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τα αιτήματά μας δεν έχουν σχέση με χρήματα αλλά θέλουμε να εφαρμοστούν οι νομοθεσίες”, τόνισε.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, Θεοφάνης Γρηγοριάδης, δήλωσε πως το κόστος παραγωγής αυξήθηκε απότομα τα τελευταία δύο χρόνια εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα όλες οι πρώτες ύλες να έχουν αυξηθεί 50-60%. “Το βαζάκι που συσκευάζουμε το μέλι μας, είχε 17 λεπτά τιμολογημένο και τώρα έφτασε στα 47. Επίσης, η κυψέλη στοίχιζε 25 ευρώ και τώρα έφτασε να κοστίζει 47 ευρώ, μόνο το ξύλο, και μέχρι να γίνει κυψέλη φτάνει τα 60. Δεν ζητάμε χρήματα, θέλουμε να μας αφήσουν να μπούμε στα δάση γιατί αυτό είναι το σπίτι μας. Εμείς προσέχουμε τα δάση, είναι λίγες οι περιπτώσεις που φωτιές ξεκινούν από λάθος χειρισμούς των μελισσοκόμων”, συμπλήρωσε.

