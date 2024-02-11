Διαμαρτυρία στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν αυτήν την ώρα, μέλη του Συλλόγου Μελισσοκόμων Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr λίγο μετά τις 10 το πρωί, οι μελισσοκόμοι κατέβηκαν με τα οχήματα τους στην Νέα Παραλία και με τις άδειες κυψέλες τους σχημάτισαν δύο γραμμές μεταξύ του Λευκού Πύργου και του αγάλματος του Μ. Αλεξάνδρου.

Αυτό που ζητούν από την κυβέρνηση οι μελισσοκόμοι -όπως αναφέρουν- είναι να εφαρμοστεί η νομοθεσία που αφορά στην παραγωγή και πώληση μελιού και να τους επιτρέπει να βρίσκονται μέσα στα δάση έτσι ώστε να παράγουν το μέλι τους.

Σε δηλώσεις του, το μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Μελισσοκόμων Θεσσαλονίκης, Παντελής Καραγουδάκης, ανέφερε πως “τα πρόβληματά μας, χρόνο με τον χρόνο γίνονται χειρότερα, είναι οι ελληνοποιήσεις, η απαγόρευση εισόδου στα δάση, το υπερβολικό κόστος παραγωγής, το οποίο έχει αυξηθεί τρομακτικά”.

Μάλιστα πρόσθεσε πως αναφορικά με τις ελληνοποιήσεις, “έρευνα της ΕΕ έχει δείξει πως σχεδόν το 100% του εισαγόμενου μελιού είναι πάνω κάτω νοθευμένο. Αυτό σημαίνει πως μπορεί δύο κιλά ελληνικού μελιού να ανακατευτούν με ένα τόνο εισαγόμενο και να ονομαστεί ελληνικό. Παράλληλα, οι ετικέτες που υπάρχουν στα ράφια δεν είναι σωστές. Πρέπει η χώρα προέλευσης να αναγράφεται ευκρινώς. Αντίθετα, βλέπουμε τις 27 ώρες της ΕΕ να είναι κρυμμένες στην πίσω πλευρά”.

Ο κ. Καραγουδάκης υποστήριξε πως η κλιματική κρίση έχει οδηγήσει στην τρομακτική μείωση της παραγωγής. “Πέρυσι η παραγωγή έπεσε στο 80%. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τα αιτήματά μας δεν έχουν σχέση με χρήματα αλλά θέλουμε να εφαρμοστούν οι νομοθεσίες”, τόνισε.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, Θεοφάνης Γρηγοριάδης, δήλωσε πως το κόστος παραγωγής αυξήθηκε απότομα τα τελευταία δύο χρόνια εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα όλες οι πρώτες ύλες να έχουν αυξηθεί 50-60%. “Το βαζάκι που συσκευάζουμε το μέλι μας, είχε 17 λεπτά τιμολογημένο και τώρα έφτασε στα 47. Επίσης, η κυψέλη στοίχιζε 25 ευρώ και τώρα έφτασε να κοστίζει 47 ευρώ, μόνο το ξύλο, και μέχρι να γίνει κυψέλη φτάνει τα 60. Δεν ζητάμε χρήματα, θέλουμε να μας αφήσουν να μπούμε στα δάση γιατί αυτό είναι το σπίτι μας. Εμείς προσέχουμε τα δάση, είναι λίγες οι περιπτώσεις που φωτιές ξεκινούν από λάθος χειρισμούς των μελισσοκόμων”, συμπλήρωσε.

Οι μελισσοκόμοι μοιράζουν φυλλάδια στον κόσμο, ενώ έχουν προμηθευτεί μέλι από super market και καλούν τον κόσμο να δοκιμάσει από το δικό τους και από το εμπόριο, έτσι ώστε να καταλάβουν τη διαφορά.

Όπως επισήμαναν οι μελισσοκόμοι, αναμένεται να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

