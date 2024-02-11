Αίσθηση έχει προκαλέσει το γεγονός του αποκλεισμού από την συνάντηση των αγροτών με τον Πρωθυπουργό, την Τρίτη, των μπλόκων της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα apoixos.gr, ενώ αρχικά είχε ανακοινωθεί πως στην 15μελή επιτροπή θα παρίστατο και εκπρόσωπος της Πελοποννήσου, εν τέλει άγνωστο για ποιο λόγο δεν θα υπάρχει κανείς εκπρόσωπος, παρότι τα μπλόκα της Αιτωλοακαρνανίας και της Αχαΐας ήταν από τα πλέον δυναμικά. Συνδικαλιστές αγρότες απο τα μπλόκα δεν θέλησαν να σχολιάσουν την εξέλιξη και αρκέστηκαν μόνο να μεταφέρουν πως ελπίζουν ο διάλογος της Τρίτης να τελεσφωρήσει και ο πρωθυπουργός να ικανοποιήσει τα αιτηματά τους.

Η αντιπροσωπεία που ανακοίνωσαν οι αγρότες και θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αποτελείται από 15 μέλη που είναι τα ακόλουθα: Σωκράτης Αλειφτήρας (εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας), Διαμαντής Διαμαντόπουλος (πρόεδρος του Πανσεραϊκού Αγροτικού Συλλόγου), Κωνσταντίνος Καναβίδης (Έβρος), Σάββας Κεφαλάς (πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς), Νίκος Κούτρας, Χρήστος Λυγδής (Φθιώτιδα), Ρίζος Μαρούδας (πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας), Γιάννης Παναγής (αντιπρόεδρος Πανσεραϊκού Αγροτικού Συλλόγου), Χρήστος Πάντζιος (Αλμυρός), Ευάγγελος Παπαγιαννούλης (Κιλελέρ), Γιάννης Σδράλης (Τρίκαλα), Γιώργος Σιδηρόπουλος (Πέλλα), Κώστας Τζέλλας (Καρδίτσα), Χρήστος Τσιπέλης (Ορμύλια Χαλκιδικής), Κώστας Χατζηπαραδείσης (Λαγκαδάς).

