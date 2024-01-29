Οδηγίες του υπ. Μεταφορών για οδήγηση σε χιόνι, πάγο και χαμηλές θερμοκρασίες - Δείτε βίντεο

Ενημερωτικό βίντεο και χρήσιμες οδηγίες για την οδική ασφάλεια, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας οδηγών και επιβατών από τις χιονισμένες και παγωμένες διαδρομές, κοινοποίησε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η αρμόδια για τον τομέα των Μεταφορών Υφυπουργός Χριστίνα Αλεξοπούλου, δήλωσε σχετικά:

«Εν όψει των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που αναμένονται για κάποιες ημέρες του χειμώνα, όπως αυτές που φέρνει ήδη η κακοκαιρία και ο χιονιάς, προτρέπουμε τους συμπολίτες μας να ακολουθήσουν τις συμβουλές των ειδικών της οδικής ασφάλειας, τις οποίες ενσωματώσαμε στο συνοπτικό βίντεο που έχουμε δημοσιεύσει. Οι παγωμένες μέρες και οι χιονισμένες επιφάνειες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή τόσο για τον οδηγό και τους επιβάτες όσο και για την σωστή λειτουργία των οχημάτων. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν αυτές τις απλές και χρηστικές οδηγίες, για το καλό όλων μας».

Ειδικότερα, τις ημέρες με χιόνι, πάγο ή χαμηλές θερμοκρασίες για την Οδική μας ασφάλεια είναι σημαντικά τα εξής:

-Προβλέπουμε ότι χρειάζεται επιπλέον σύστημα πρόσφυσης (αλυσίδες ή χιονοκουβέρτες) και τα τοποθετούμε με ασφάλεια πριν γλιστρήσουμε.

-Δεν σταματάμε αφού γλιστρήσουμε, για να βάλουμε αλυσίδες παρακωλύοντας την κυκλοφορία.

-Βάζουμε αλυσίδες στον άξονα κίνησης. Στα τετρακίνητα εμπρός για να έχουμε τιμόνι.

-Σε χιονισμένη επιφάνεια ένα δικίνητο αυτοκίνητο με χειμερινά ελαστικά κινείται με μεγαλύτερη ασφάλεια από ένα τετρακίνητο με θερινά ελαστικά.

-Η χρήση χειμερινών ελαστικών ενδείκνυται σε θερμοκρασίες κάτω των 7 βαθμών Κελσίου.

-Τα θερινά ελαστικά δεν προσφέρουν ικανή πρόσφυση σε χιόνι, πάγο.

-Αποφεύγουμε την κίνηση νύχτα ή ξημερώματα γιατί είναι πιθανός ο παγετός.

-Εκτιμούμε καταστάσεις, αντιδρούμε ήπια, σε τιμόνι, φρένο, γκάζι.

-Δεν ρισκάρουμε, ούτε επιχειρούμε χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση.

-Σε παγωμένες επιφάνειες αποφεύγουμε να πατήσουμε φρένο ή γκάζι.

-Ξεχιονίζουμε τις ράμπες και το αυτοκίνητο ενόσω το χιόνι είναι φρέσκο.

