Χειροπέδες σε γνωστό τράπερ φόρεσαν αστυνομικοί της ασφαλείας μετά την καταγγελία άλλου τράπερ 20 ετών ότι τον απείλησε τον χτύπησε και του έκαψε το μηχανάκι με μολότοφ.

Δείτε ο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το skai.gr:

Σύμφωνα με την καταγγελία του 20χρονου ο γνωστός τράπερ -ο οποίος έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών- αφού τον οδήγησε σε ερημικό σημείο στον Υμηττό, τον χτύπησε και στη συνέχεια έκαψε το μηχανάκι του.

Ο 27χρονος σήμερα το μεσημέρι θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα με σοβαρές κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα όπως απαγωγής και κατοχή μολότοφ.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που παρέδωσε στις Αρχές το θύμα, και είναι στη δικογραφία, εμφανίζεται ο 27χρονος τράπερ να πυρπολεί το μηχανάκι του , σύμφωνα πάντα με τον 20χρονο.

